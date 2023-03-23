許淑華允增列投警預算員額　「非主力所」逐步恢復24小時運作

▲南投縣警察局即日起分階段恢復「非主力所」24小時運作，圖為埔里分局合成所去年底掛出合署辦公的告示牌。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局因應大法官會議解釋、調整公務人員工作及休息時數，今年元旦起實施聯合服務勤，警力不足的「非主力所」夜間不派員駐守；但地區居民反映爭取恢復，縣長許淑華也支持並同意未來分3年增列預算員額，縣警局宣布非主力所即日起分階段派員於夜間8時至隔天早上8時執勤，逐步恢復24小時運作。

南投縣警局指出，第一階段從3月23日起，南投分局新佳派出所恢復獨立運作，共10個非主力所於夜間派員執勤、恢復24小時運作；第二階段自4月13日起 ，草屯分局復興派出所於夜間派員執勤，恢復 24 小時運作；第三階段，其餘28所預計6月份員警定期請調及10月份警專畢業生分發後，視警力增補情形，逐步全面恢復24小時運作。

縣警局指出，全縣原有90個分駐（派出）所，其中仁愛分局眉原、清流、萬豐及靜觀4所早已與他所組合辦公，實際運作為86所，包括值宿所共70 所，員警每日勤務時數常超過12小時，難以符合新制勤休規定；因此今年1月1日起規劃鄰近分駐（派出）所實施聯合服勤，將警力集中至46間主力所服勤，非主力所於日間8時至晚間8時派遣1名警力擔服守望，夜間8時至隔天早上8時關閉非主力派出所、不派員駐守。

縣警局表示，由於非主力所多位於郊區及山區，地區居民多次透過民意代表反映，希望恢愎 24小時均有員警可在所提供服務，但如此勢必要額外增加警力，才能符合勤休規定及各項勤務運作；該局現行編制員額1610人、縣府111年核列預算員額1523人，未獲核列預算員額為87人。

縣警局指出，經許淑華全力支持並同意未來分3年增列該局預算員額後，日前已函報內政部警政署辦理請增作業；即日起除分階段恢復非主力所24小時運作，非主力所也會設置專責副所長，負責管理、民眾報案諮詢及警友、民 防、義警等團體協調聯繫，並持續與轄區居民維持良好互動，民眾有事均可逕行反映處理。