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九合一選後87高階警官大風吹　黃勝源接任南投縣警局長拚治安

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮，黃勝源宣誓就任。（圖／南投縣警局提供，下同）

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮，黃勝源宣誓就任。（圖／南投縣警局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2022九合一地方公職選舉後、各縣市新官幾乎都已走馬上任，內政部警政署也於日前進行多達87人的高階警官調動，其中南投縣警察局長黃永志轉調桃園張善政市府警察局主任秘書，遺缺則由警政署保防組組長黃勝源接任。

縣警局於16日舉行交接典禮，由縣長許淑華主持，警政署警政委員陳博珍監交；其他來賓包括縣議會秘書長李孟珍、南投地方法院院長王邁揚、南投地檢署檢察長張云綺、南投調查站副主任汪禎喜、南投縣警友會理事長簡崇吉等。

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮案。（圖／南投縣警局提供）

縣警局介紹，新任局長黃勝源是警大交通學系第53期畢業，也具有中原大學工業工程學系及台大資訊管理學系雙碩士學位，曾歷任台北市警局南港、內湖、士林、松山分局長，警政署資訊室主任及保防組組長，內、外勤職務歷練和領導統御及協調能力俱豐，工作績效表現傑出，深獲各級長官肯定。

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮案。（圖／南投縣警局提供）

許淑華致詞時讚許黃永志在南投任內，對治安維護與交通疏導工作等各項警政任務全力以赴、貢獻良多，對其榮陞表達誠摯的祝福與恭賀，也期盼黃勝源持續領導全體警察同仁投身治安維護工作，在詐騙防治、數位資訊破案等業務開創新局，讓民眾能有治安平穩、交通順暢的宜居生活。

許淑華也表示，已簽准同意在3年內將縣警局的預算內員額人力補足，充實基層警力，讓縣內治安交通工作能推展得更順利。

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