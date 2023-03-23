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北市退休巡墓員收押！去年選上里長　放水不抓違法撿骨出事了

▲▼快訊／包庇遷墓大賺死人錢！　北市殯葬處貪官遭約談。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲已退休的北市府陳姓巡墓員（中）去年（2022年）剛選上里長，因退休前涉犯圖利罪嫌被羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市府殯葬處去年（2022年）剛退休就選上里長的陳姓巡墓員，被查出2018年到2022年在職期間，明知有殯葬、造墓業者以修墓之名掩護客戶違法撿骨遷葬，卻沒依職責查報舉發，陳男昨（22日）被台北地檢署指揮廉政署約談到案、否認不法，檢方訊後認定陳男涉犯圖利罪嫌，今晨向法院聲請羈押禁見，台北地院今召開聲押庭調查後，裁准檢方的聲請。

北院裁定理由指出，陳男雖不認罪，但依檢方舉證內容，足以認定陳男涉犯法定最輕本刑5年以上重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，有羈押原因與必要性，因此裁定陳男羈押，並禁止接見、通信。

依據《殯葬管理條例》、《台北市殯葬管理自治條例》等規定，公墓未經許可不得收葬屍體或骨灰，起掘、遷葬也須事先申請許可證，巡墓員主要工作，就是公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕墳墓案件及巡查墓區。

檢方獲報指出，陳男現任北市北投區的里長，他於2018年到2022年退休前擔任殯葬處巡墓員期間，明知有殯葬、造墓業者在陽明山以及北市信義區的公墓，以修墓名義協助客戶違法撿骨遷葬，卻沒依職責查報舉發，涉嫌圖利。據悉，陳男畢業於警專，畢業後短暫從事警職，就轉任北市府殯葬處，他的妻子經營葬儀社。

台北地檢署昨（22日）指揮廉政署，約談陳男與邱姓、曾姓2名造墓業者，經漏夜偵訊，認為陳男涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌、有羈押必要，今晨向北院聲請羈押禁見，邱、曾2人各交保50萬與10萬元，後續將追查有無公務員從中獲取不法利益。北市政府回應，市府政風處主動發掘該案，殯葬處全力配合司法機關偵查，「若有同仁涉法，將依法究辦！」

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