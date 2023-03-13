林姿妙批辦案不當取供　廉政署反擊：律師在場全程錄音錄影

▲宜蘭縣長林姿妙今到宜蘭地院出庭指稱遭不當取供，廉政署隨即公開聲明反擊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民 ／台北報導

被控涉犯圖利、財產來源不明等罪嫌的宜蘭縣長林姿妙，今(13日)到宜蘭地院出庭仍否認犯罪，並指稱偵辦階段遭不當取供，當初受檢方指揮偵辦本案的廉政署回應，為林姿妙製作詢問筆錄時，均告知可保持緘默，並全程錄音錄影，林也有律師陪同應詢，審視筆錄無誤後才簽名，完全符合正當法律程序，請當事人勿影響公平審判。

本案是由宜蘭地檢署指揮廉政署，去年(2022年)1月13日第1次搜索約談林姿妙和女兒林羿伶及相關官員，但聲押禁見林姿妙母女未獲法官採納，之後歷經多次抗告與再度搜索約談，仍沒如願羈押林姿妙母女，檢方去年8月23日起訴林姿妙等15人涉犯圖利、偽造文書、財產來源與偽造文書等罪嫌，並以林姿妙母女恣意妄為、紊亂縣府行政體制，建請法官從重量刑。

宜院今第2度開庭審理本案，林姿妙母女依舊不認罪，林姿妙更在法院大門前中氣十足喊話「我理直氣壯，沒有做壞事！」並指稱偵辦期間，她遭不當訊問、電話監聽，甚至編故事污衊，企圖影響她尋求連任的選舉結果，「幸好選民的眼睛是雪亮的」。

對此，廉政署今傍晚公開聲明回應：本署廉政官詢問過程，均告知當事人保持緘默之訴送防禦權，並給予當事人適當休息，在確認當事人身體狀況可以接受詢問之情況下進行詢問，詢問過程亦全程落實刑事訴訟法錄音、錄影之規定，且當事人與辯護人審視筆錄真實無誤後，始簽名捺印在案，全程恪遵正當法律程序。

廉政署聲明稿指出，本案已進入審判階段，基於尊重司法、對於本案相關當事人之辯解，本署將於審判過程中配合檢察官公訴舉證所需之事項，一一釐清相關事實。籲請訴訟當事人或外界勿做無謂之揣測或於訴訟外影響輿論，徒增社會紛擾，影響公平審判。