北市殯儀館冰櫃塞爆！80具遺體竟放禮廳　靠冷氣風扇降溫保存

▲台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

有民眾爆料，台北市第二殯儀館往生者遺體的處理大塞車，甚至冰櫃不夠用，只能將遺體先暫時放置在禮廳，擔憂若沒有妥善處理，會有臭味傳出，對往生者不敬。對此，殯葬處證實，最多曾有80具遺體等不到冰櫃，目前持續消化處理中，還有20具等待中，約等待1天可進櫃；為了不讓遺體變成人球，暫置禮廳是不得已做法，塞車情形預計15、16日可以緩解。

據了解，近來因為新冠疫情加上氣溫劇烈變化，導致年長者或脆弱族群猝死事件頻傳，甚至影響到殯儀館的安置處理。近日傳出二殯的冰櫃全滿外，連2處禮廳都拿來安置遺體，1廳40具，共80具遺體在等待冰櫃。

殯葬處長張世昌說，台北市的冰櫃已經比各縣市多很多，因為氣候、疫情影響與年關因素，每年過年期間冰櫃都比較緊張，今年特別嚴重。主要是因為過年前、過年期間，往生長者比較多，在年關期間每一年都會遇到類似問題，今年尤其嚴重，新北也滿了，因此遺體都移到台北市。

而遺體放置禮廳，是如何安放？張世昌說，禮廳的冷度會降低，暫時可以妥善保存遺體，預計晚上、隔一天晚上都可以進去冰櫃，合理時間內妥善保存遺體通常不會有什麼問題，環境溫度降到14、15度，暫置1天沒問題。

張世昌強調，大概會暫放1天，「今天進來、明天就可以進冰櫃」，都有妥善設置暫存環境，開涼風扇、冷氣來降低溫度，是不得已的做法，「不想拒收遺體，不想讓遺體淪為人球，所以才有這樣暫置的方式」。

至於有沒有跟家屬收2000元買冰塊？張世昌說，這不是殯葬處收的，家屬可以自費向廠商購買，殯葬處不接洽，而是家屬直接向殯葬業者接洽；暫放也不會收400元，而是進冰櫃後才收400元冰櫃費。

張世昌說，傳統習俗春節後、元宵節前不會辦告別式，因此消化速度沒有預期快速，之後過幾天就會緩解，大概15日、16日之後就沒問題，過年期間還好，過年之後元宵節不發喪。他表示，目前塞車有慢慢紓解了，這現象共持續2、3周，最高峰80具，目前排隊大概20具。