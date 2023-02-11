　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市殯儀館冰櫃塞爆！80具遺體竟放禮廳　靠冷氣風扇降溫保存

▲▼台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

有民眾爆料，台北市第二殯儀館往生者遺體的處理大塞車，甚至冰櫃不夠用，只能將遺體先暫時放置在禮廳，擔憂若沒有妥善處理，會有臭味傳出，對往生者不敬。對此，殯葬處證實，最多曾有80具遺體等不到冰櫃，目前持續消化處理中，還有20具等待中，約等待1天可進櫃；為了不讓遺體變成人球，暫置禮廳是不得已做法，塞車情形預計15、16日可以緩解。

據了解，近來因為新冠疫情加上氣溫劇烈變化，導致年長者或脆弱族群猝死事件頻傳，甚至影響到殯儀館的安置處理。近日傳出二殯的冰櫃全滿外，連2處禮廳都拿來安置遺體，1廳40具，共80具遺體在等待冰櫃。

殯葬處長張世昌說，台北市的冰櫃已經比各縣市多很多，因為氣候、疫情影響與年關因素，每年過年期間冰櫃都比較緊張，今年特別嚴重。主要是因為過年前、過年期間，往生長者比較多，在年關期間每一年都會遇到類似問題，今年尤其嚴重，新北也滿了，因此遺體都移到台北市。

而遺體放置禮廳，是如何安放？張世昌說，禮廳的冷度會降低，暫時可以妥善保存遺體，預計晚上、隔一天晚上都可以進去冰櫃，合理時間內妥善保存遺體通常不會有什麼問題，環境溫度降到14、15度，暫置1天沒問題。

張世昌強調，大概會暫放1天，「今天進來、明天就可以進冰櫃」，都有妥善設置暫存環境，開涼風扇、冷氣來降低溫度，是不得已的做法，「不想拒收遺體，不想讓遺體淪為人球，所以才有這樣暫置的方式」。

至於有沒有跟家屬收2000元買冰塊？張世昌說，這不是殯葬處收的，家屬可以自費向廠商購買，殯葬處不接洽，而是家屬直接向殯葬業者接洽；暫放也不會收400元，而是進冰櫃後才收400元冰櫃費。

張世昌說，傳統習俗春節後、元宵節前不會辦告別式，因此消化速度沒有預期快速，之後過幾天就會緩解，大概15日、16日之後就沒問題，過年期間還好，過年之後元宵節不發喪。他表示，目前塞車有慢慢紓解了，這現象共持續2、3周，最高峰80具，目前排隊大概20具。

ET快訊
唐玲肝功能亮紅燈！　複查晴天霹靂：我居然是那1%的人
健身渣男%%完想白嫖！　肘擊踹飛援交妹
峮峮帛琉秀「比基尼辣照」！　身材全看光
美光資遣費「他爽領10個月」：比分紅還大包
北市殯儀館塞爆！　80遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」
快訊／基隆台2線嚴重車禍！　1死4傷
陸「弔唁星雲團」機場內被擋下！　揚州副市長悲嘆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會見二二八家屬　蔣萬安：一直是我非常關切的的議題

北市殯儀館冰櫃塞爆！80具遺體竟放禮廳　靠冷氣風扇降溫保存

無法解決「一個雞蛋的問題」　王鴻薇轟中央：蘿蔔糕加蛋竟成奢侈

游錫堃提醒國民黨勿與虎謀皮　「難道忘記被中共騙多少次？」

土耳其救災爆募款爭議　台灣中心：2月底前公開說明

郭台銘在等國民黨初選辦法　朱立倫：歡迎「非綠朋友」加入

運安會主委楊宏智請辭獲准　國民黨轟：如何信陳揆有決心改革？

快訊／遭爆疑募款詐欺　台灣中心出面駁：從未重啟捐款系統

快訊／夏立言提台農漁產品被禁　國民黨：陸方承諾盡速解決

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴政治口水

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

會見二二八家屬　蔣萬安：一直是我非常關切的的議題

北市殯儀館冰櫃塞爆！80具遺體竟放禮廳　靠冷氣風扇降溫保存

無法解決「一個雞蛋的問題」　王鴻薇轟中央：蘿蔔糕加蛋竟成奢侈

游錫堃提醒國民黨勿與虎謀皮　「難道忘記被中共騙多少次？」

土耳其救災爆募款爭議　台灣中心：2月底前公開說明

郭台銘在等國民黨初選辦法　朱立倫：歡迎「非綠朋友」加入

運安會主委楊宏智請辭獲准　國民黨轟：如何信陳揆有決心改革？

快訊／遭爆疑募款詐欺　台灣中心出面駁：從未重啟捐款系統

快訊／夏立言提台農漁產品被禁　國民黨：陸方承諾盡速解決

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴政治口水

女友跟夜店男％了！他氣瘋啃脖硬上「淨化」　男炸綠光還慘賠錢

原民少年遭槍殺！警辱「就是要錢」拒說案發地　家屬30天後終招魂

林襄代班《小明星》曝焦慮！　讚吳宗憲像「百科全書」：眼神很溫暖

南韓第一夫人「機密錄音檔」流出　法院判網媒賠償1000萬

曾雅蘭妹夫赴土耳其救災！　家人憂心理創傷…他的回答Man爆了

唐玲胃癌末期「肝功能亮紅燈」！複查晴天霹靂：我居然是那1%的人

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

快訊／今增82死！本土+18000　40多歲男高燒、跌倒「住院逾2周亡」

快訊／國3竹山段3車連環撞！自小客車尾撞爛　3大1小送醫

鄉土劇男星投資大賺「出租一堆房子」　曾一周獲利39萬

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

政治熱門新聞

專家1875字　揭「台灣中心」不為人知的一面

快訊／遭爆疑募款詐欺　台灣中心出面駁：從未重啟捐款系統

北市殯儀館冰櫃塞爆！遺體竟放禮廳靠冷氣風扇降溫保存

張善政砍掉3桃捷副總　媒體人曝他私下為人

2024派誰？徐巧芯曝藍營「強穩雙雄」說1故事

不能閃躲的蔣家命運與責任　蔣萬安今會晤228受難家屬

遭爆蹺班摸魚泡湯　運安會主委楊宏智請辭獲准

捐贈物資、善款無法進入土耳其？　外交部說明

羅智強若改選這區立委　沈富雄：將成全國級英雄

民進黨雙北7選將被點名　轉戰立委最新說法曝

夏立言會王滬寧　民進黨批：背離台灣民意

徐巧芯開第一槍！藍營世代交替掀風潮　北市立委參選大爆炸

藍營多人搶選立委　朱立倫子弟兵、最美主持人擬戰新北這些選區

台灣新生兒去年創歷史新低

更多熱門

相關新聞

新北殯葬處涉收賄僅他遭聲押　裁定50萬交保

新北殯葬處涉收賄僅他遭聲押　裁定50萬交保

新北市火化場及殯儀館人員長期收受紅包現金，新北地檢署指揮廉政署及新北市刑大，搜索53個地點，約談13名公務員、12名殯葬業者及1名證人等共26人。今(12日)檢方訊後對殯儀館冷藏室林姓臨時人員聲押，下午法院裁定50萬元交保。

北市女官員涉貪收押　疑200萬財產來源不明

北市女官員涉貪收押　疑200萬財產來源不明

北市殯葬處貪瀆案　前副處長漏夜偵訊

北市殯葬處貪瀆案　前副處長漏夜偵訊

北市殯葬副處長涉貪　利用標案收賄遭約談

北市殯葬副處長涉貪　利用標案收賄遭約談

2殯葬業推棺員爆衝突　北市開罰1萬元

2殯葬業推棺員爆衝突　北市開罰1萬元

關鍵字：

殯葬處

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

發錢了！一條件可領「57600元」

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

東京大雪警報　上百航班取消

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面