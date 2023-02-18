放水屋主「保麗龍造假」逃拆違建　新北市府拆除大隊長3人遭收押

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦新北市府違章拆除大隊隊員涉包庇違建戶造假弊案，指揮調查局桃園市調查處搜索約談李姓大隊長等4名嫌犯，並傳喚2位隊員作證，昨(17日)訊後聲請羈押禁見李男3嫌獲准，另名陳姓嫌犯訊後被檢察官諭知限制住居，2位證人訊後請回。

檢方調查，新北市府違章拆除大隊李姓大隊長，2021年10月執行拆除轄內板橋區1處被檢舉夾層違建時，李男涉與2名陳男、1名藍男等拆除隊幹部或承辦人，放水讓屋主用保麗龍磚牆取代永久性材料，佯裝已依法規封閉夾層，日後無法再增蓋違建，李嫌等人並到場配合拍照製作結案報告，協助屋主造假保住違建。

檢察官陳錦宗前天(16日)指揮桃園市調查處搜索李嫌等人辦公室共2處地點，以備告身分約談李嫌4人到案，並以證人身分傳訊拆除隊2位隊員協助調查，因仍待查明有無收賄或接受飲宴招待等不正利益，全案暫以偽造文書、圖利等罪嫌偵辦。

檢方訊後認為李嫌3人涉犯最輕本刑5年以上徒刑的重罪、犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞，昨(17日)向法院聲押禁見3嫌獲准，餘1名陳嫌因無羈押必要，檢方諭知限制住居，2位證人訊後請回。檢方表示將繼續深入偵辦，以維護公務員執行職務的廉潔性。