即時影像監控　西螺「超噁蔬菜漂漂河」畫面曝光...兇手現形

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣轄區域排水道多，有民眾隨意棄置垃圾、廢棄物於下水道或邊堤，造成環境髒亂，並影響水利防汛設施，縣政府為有效維護地區環境及區域排水，陸續編列預算維運監控、監測設施外，也向經濟部水利署提報計畫爭取汰換與更新經費，一併針對傾倒垃圾的熱點，建置即時影像系統監控，查緝不法人、車。

▲縣政府為有效維護地區環境及區域排水，陸續編列預算維運監控、監測設施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣府水利處指出，2023年初於西螺鎮水利會水門旁監視站，單站即已查獲6起傾倒事件，水利處在調閱監視系統後，旋即函送雲林縣環境保護局及警察局，依廢棄物清理法處以新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰，藉此展現縣府維護公共利益的決心，杜絕類似情事再度發生。

▲今年初西螺鎮水利會水門旁監視站查獲6起傾倒事件，水利處在調閱監視系統後，立即函送環境保護局及警察局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣政府呼籲，民眾勿於排水周圍隨意棄置廢棄物，除影響環境及防汛設施外，更有汙染水源之虞，亦警告民眾請勿心存僥倖，以身試法，你我的環境，需要你我一起攜手共同守護。

▲今年初西螺鎮水利會水門旁監視站查獲6起傾倒事件，水利處在調閱監視系統後，旋即函送環境保護局及警察局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）