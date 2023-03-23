中央普發6000　雲林20處戶政事務所設專責櫃台助鄉親登記

▲雲林各戶政事務所共20處開設「全民普發6000元線上登記櫃台」，由專責人員協助民眾線上登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府因應中央全民普發6000元，並提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局櫃檯領現」、「直接入帳」以及「造冊發放」等5種方式。考量縣內部分鄉親不擅長使用3C設備，雲林各戶政事務所共20處開設「全民普發6000元線上登記櫃台」，由專責人員協助民眾線上登記，並提供鄉親相關諮詢服務。

雲林縣政府指出，「直接入帳」適用對象即為領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不需要登記，會直接登記入帳。全民共享普發現金登記入帳系統自22日開放，3月22至26日會以身分證、居留證尾數進行分流登記。

縣長張麗善提醒，民眾前往戶所服務櫃台洽請協助登記時，請參照尾數分流登記日程，並攜帶身分證(居留證)、健保卡及金融機構帳號(存摺)；另未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作。尾數0、1的民眾在3月22日上網登記，23日開放尾數2、3者登記，而尾數4、5者可在24日登記，尾數6、7者則於25日開放登記，尾數8、9的於26日登記，3月27日開始則不限尾數。

選擇「直接入帳、登記入帳、偏鄉領取」可望最早於4月6日拿到，若未及時登記，民眾仍可直接持金融卡、健保卡號等至「ATM領取現金 」預計4月10日 ；「郵局臨櫃領取現金」最慢，可能要等到4月17日 ，實際啟動日期將由行政院公布。



目前坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖誘騙民眾，張麗善也呼籲民眾提高警覺，點擊網址前一定要看清楚，普發現金正確官網網址為https://6000.gov.tw。縣府已協請戶所各專責櫃台提供服務時，加強宣導民眾撥打1988、1999便民服務專線或165反詐騙專線即時諮詢，民眾若有疑問，務必先致電確認清楚，避免受騙上當。「全民共享普發現金」相關資訊可至雲林縣政府官網-活動宣傳查詢。

▲雲林各戶政事務所共20處開設「全民普發6000元線上登記櫃台」，由專責人員協助民眾線上登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）