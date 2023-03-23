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不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

▲▼ 東非狒狒 。（圖／翻攝臉書）

▲桃園平鎮地區發現疑似狒狒的靈長動物出沒。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

桃園市街頭驚傳有狒狒流竄，農委會林務局今（23日）表示，經屏東科技大學野保系副教授蘇秀慧初步判定，目前在街頭出沒的應該是「豚尾狒狒」，而不是「東非狒狒」。此外，目前台北市、高雄市政府稽查後回報，所屬園所狒狒數量正常，沒有逃脫情事，至於狒狒數量最多的六福村，新竹縣政府下午將前往盤查數量。

據林務局統計，全台有登記飼養狒狒的園所包括台北巿立動物園10隻東非狒狒，六福村150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，以及高雄壽山動物園4隻長鬃狒狒、1隻阿拉伯狒狒。其中又以六福村共163隻數量最多。

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林務局保育組科長鄭伊娟表示，蘇秀慧副教授以照片初步鑑定，脫逃的應該是「豚尾狒狒」，而非目前媒體盛傳的「東非狒狒」，不過仍須圍捕後進一步採集相關生物資料才能確認。但兩者均屬野生動物，原產地都是非洲，性格都屬於比較凶猛，若看到民眾手上有食物的話，可能會出現奪取的攻擊動作，提醒民眾要格外小心，如果在街上遇到，應盡快迴避，立即撥打1999通報。

鄭伊娟還說，所幸狒狒屬於雜食性動物，加上這隻脫逃的狒狒移動路線有許多次森林，不乏果樹、菜園，要覓食相對容易，希望可以降低對人類的攻擊。

鄭伊娟進一步指出，若逃脫狒狒證實是「豚尾狒狒」，目前國內登記飼養的園所並沒有此品種，若是民間私養，依「野保法」規定，「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖」。違者依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。提醒民眾不要違法飼養或收容。

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