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社會 社會焦點 保障人權

六福村狒狒逃竄桃園…18天後枉死槍下！官員列隊鞠躬輿論炸鍋

▲▼ 桃園狒狒脫逃，目前仍未捕獲。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）

▲東非狒狒從六福村脫逃18天後，慘死獵人槍下。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／綜合報導

2023年3月發生一起轟動全台的逃脫案，六福村動物園的雌性東非狒狒不明原因逃出，在桃園各地逃竄18天後，被獵人開槍捕捉，卻不幸失血過多慘死，桃園市農業局人員更列隊哀悼，獻花敬禮致意，全案在同年11月偵結，僅有授意開槍的徐姓技工遭起訴，正在法院審理中。

此案首先在2023年3月23日，由平鎮區振興里里長等人曝光，他們畫出東非狒狒的逃跑路線，提到3月10日是牠第一次現身，並提醒民眾注意，但為何全台僅3間動物園擁有的東非狒狒會出現在馬路上？其中一間最有可能的六福村動物園率先發聲澄清，園內狒狒數量並無減少，使狒狒來處陷入疑雲。

之後幾天，桃園平鎮、楊梅與新屋地區陸續有人目擊狒狒出沒街頭、民宅、公園，就連台鐵機房也成為他的遊樂場，桃園市農業局林務科、動保處人員更成立「抓狒戰情室」，擬定好幾套策略，只為了抓這1隻狒狒。

狒狒逃亡記來到第18天，同月27日下午1時許獲報有民眾目擊狒狒出現在富岡國中一帶，農業局隨即派員前往，果真見到本尊，現場人員立即扣下扳機朝牠發射麻醉槍，擊發後狒狒轉逃往一旁空屋，接著被其他人用網子捕捉，送至六福村救治。

▲桃園地檢署偵辦今年3月間六福村東非狒狒脫逃案，東非狒狒被捕獲後不久傷重死亡。（資料照／記者陳以昇攝）

▲沒想到狒狒不是遭麻醉槍射中，是遭獵槍貫穿左胸，當場沒了動靜。

沒想到事情還沒結束，東非狒狒左胸原以為是麻醉槍造成的傷口，實則是一名林姓獵人使用獵槍開槍射中所出現，經搶救後仍傷重不治，點燃全台民眾的怒火，究竟是誰讓獵人開的槍，成為矚目焦點；這把火也延燒到協助捕捉的人員，其中一名在現場的桃園市農業局專委盧紀燁在捕捉到狒狒後，興奮要同仁幫忙拍照，還在臉書發文「我希望我幼稚園的女兒可以大聲跟同學說『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』」，被指為害狒狒死亡的戰犯之一，隔日便請辭獲准，就連農業局局長陳冠義也自請處分。

而狒狒遺體在28日由動保處送往台北市立動物園複驗前，桃園市農業局及動保處人員在箱上覆蓋布與鮮花，並列隊鞠躬，畫面一出使全網輿論炸鍋，怒轟政府人員就是在作秀。

狒狒死後2天的3月29日，六福村才逆轉出面坦承，透過結紮傷口比對後，該隻東非狒狒確實是他們的，並召開記者會說明，表示園內防護措施完善，經過主管機關檢視後，也完全沒有問題，他們也很疑惑狒狒究竟如何逃脫，同時園方遭新竹縣府農業處依違反野生動物保育法開罰5萬。

▲▼ 狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲市府人員向狒狒遺體獻花鞠躬，淪為笑柄。

全案因涉及違反動保法，由楊梅分局報請桃園地檢署偵辦，檢方深入調查後發現，開槍的林姓獵人原本配合林務局移除外來種捕殺「埃及聖䴉」卻臨時前往協助，當狒狒困在民宅時，獵人曾詢問是否可開槍，在桃園市農業局徐姓技工授意下，獵人便開槍擊中狒狒右胸，因此依法將徐姓技工起訴，獵人則獲不起訴處分。

今年1月9日桃園地院召開準備庭，徐技工起初原坦承犯案，卻又改口否認，強調因狒狒當時被通報為「危險」，又有破壞情事，考量出沒地點附近有學校與住家，因此在緊急情況下授權可以開槍，但在射擊當下未指示，同時聲請獵人等人到庭說明，目前全案仍在法院審理中。

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