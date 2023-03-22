吳宇軒／【雞蛋之亂】自己進口蛋不行嗎

▲買不到蛋，可以自行從國外購入嗎？國外地區蛋類屬於我國《動物傳染病防治條例》所稱的檢疫物，必須經過主管機關檢疫、許可才行。（圖／記者楊惠琪攝）

雞蛋是極具營養之食材，但目前我國市面上雞蛋供不應求，因此，有人突發奇想，嘗試透過網路購物方式，自行從國外地區購入蛋類。這樣的行為合法嗎？安全嗎？值得我們一起探究。

依照我國《動物傳染病防治條例》之規定，必須就動物傳染病之發生、傳染及蔓延加以防治，而動物的種類則包含常見的豬、狗、貓、雞及其他經中央主管機關指定的動物在內，檢疫對象則稱之為「檢疫物」，包含生乳、血粉、卵、精液、胚及其他可能傳播動物傳染病病原體之物品。因此，國外地區蛋類正屬於我國《動物傳染病防治條例》所稱的檢疫物，自然也是必須要經過我國主管機關檢疫、許可，始有可能放行通關。

而中央主管機關基於維護動物及人體健康之需要，對外國動物傳染病之疫情狀態、是否為疫情地區等項目加以公告，且就應施檢疫物可以採取包括禁止輸入、過境或轉口等相關措施，我國《動物傳染病防治條例》第33條第1項定有明文。因此，中央主管機關的行政院農委會，依法會針對動物傳染病的種類名稱，以及是否為疫區或非疫區等狀態加以公告，以防治外國動物傳染病傳入我國境內。再根據輸入應施檢疫物檢疫準則之規範，來自高病原性家禽流行性感冒疫區之鳥綱動物，其精液、卵、胚及受精蛋是禁止輸入的。由此可見，只要不是來自於經行政院農委會公告為非疫區的禽鳥蛋類，自然是屬於禁止輸入的檢疫物品，當然是不可以隨意地擅自輸入。

那麼，擅自從未經公告為非疫區的地區，又未經許可擅自輸入禽鳥蛋類，這種屬於應檢疫的檢疫物，會有什麼樣的後果嗎？依照《動物傳染病防治條例》第33條第1項第1款的規定，擅自輸入禁止輸入之應施檢疫物者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金，而且該禁止輸入之應施檢疫物，不問屬於何人所有，輸出入動物檢疫機關得於第一審法院宣告沒收前逕予沒入。由此可知，未經許可擅自從未經公告為非疫區的地區輸入蛋類，並非只是行政裁罰的違規行為而已，而是屬有刑事責任的犯罪行為，不可不慎。

好文推薦

吳宇軒／提供人頭帳戶賺小利 判刑賠錢得不償失

吳宇軒／檢舉賄選還能拿獎金

吳宇軒／未照和解條件賠償算背信嗎

●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。