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ID「6」是誰？IG完全沒發文卻有8.9萬人追蹤　內行揭隱藏內幕

▲▼IG,Instagram。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人喜歡使用IG。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人喜歡透過社群平台分享自己的生活，不過你有發現這個特別的帳號嗎？一名女網友透露，最近在Instagram上滑到一個ID僅有「6」的帳號，明明沒有任何發文，可是粉絲卻高達8.9萬人，讓她大吃一驚，發問「有人知道這是什麼帳號嗎？」文章曝光後，有人透露其中內幕，還有人挖出另一個ID為「5」的帳號。

▲▼。（圖／翻攝自Instagram／6）

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▲網友發現6沒有發文卻吸引8.9萬人追蹤。（圖／翻攝自Instagram／6）

原PO在Dcard發文表示，滑IG時意外發現一個僅有數字「6」的帳號，明明沒有任何貼文，也只追蹤1個人，可是卻吸引了8.9萬人追蹤。她看到後覺得相當特別，直呼「超級無敵酷而且粉絲好多，原諒我孤陋寡聞」，好奇大家是否認識這個帳號？

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「盲猜是盜某個有知名度的帳號，或是某個有知名度的人不經營了，把東西刪光帳號留著」、「不知道為何看到這個ID跟頭貼有點想笑」、「天啊超酷，好想知道如果有前身的話是誰」、「好酷，怎麼可以只用一個數字的」、「所以到底怎麼弄的，好強」。也有人挖出該帳號是在2010年10月加入的，帳號所在地點位於英國，從起初加入時ID就是6。

就有人透露，「IG的ID都是獨一無二的，像這種ID就很特別，有遇過有些想要這種ID的會去跟帳號主商量，然後轉賣給他們的」。對此有網友回應，「真的，我有被外國人問過叫我賣給他」、「我那個時候也特別想要一組帳號，但他們都不給溝通的」。

另外，也有網友發現還有一個帳號叫做5，有超過32萬人追蹤，但和6不一樣的是，5持續有在發文，大多都是風景照片，至今累積29篇貼文。

▼還有帳號叫做5。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

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