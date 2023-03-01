IG、FB越滑越焦慮　網大推一個方式戒斷社群開心很多

▲手機一拿起來就滑不停，花費大量時間在上面，小心不知不覺被社群綁架了。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者洪菱鞠／綜合報導

社群媒體興起後，許多使用者開始出現成癮現象，耗費大量時間經營、瀏覽社群媒體，甚至依賴點讚數與留言數來獲得歸屬感；看到朋友在社群上多采多姿的生活，興起比較心態而產生低落情緒；或是擔心錯過社群上的新鮮資訊，怕趕不上潮流話題感到恐慌，IG、FB越滑越不快樂，長時間下來可能耗弱身心健康，不想影響日常生活，可以參考網友熱議的6大社群焦慮改善方式。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「社群焦慮」話題的網路聲量表現，發現不少網友最推「暫時刪除停用」社群媒體，認為可以有效提升幸福感，就有人發文感嘆「看別人的限時動態和發文就會心情低落」，表示自己生活單調，不如朋友們那樣光鮮亮麗，吸引其他熱心網友回覆「把IG刪掉會開心很多，也可以穩穩的按照自己的步調走」。

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▲想戒掉社群焦慮，網友提出6大改善方式。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

停用社群媒體後能做些什麼？網友建議可以去探索自己的興趣，轉移生活重心，像是戶外活動或閱讀寫作都能讓內心更加豐富充實，並分享「關版後開始接觸滑板，那種逐步突破自己的喜悅，是沒辦法在社群媒體中獲得的」，把目光放在自己身上，專心體驗每個當下，就會發現社群媒體其實只佔人生的一小部分；另外，透過興趣增進自我認同感與價值感，也有助於掙脫社群媒體的束縛。

如果真的無法停用社群媒體，不妨試試看「隱藏按讚人數」，減少比較的機會就能大幅降低焦慮感。一位網友就表示「那些點讚數讓我忐忑不安」，當某篇文章讚數不及以往，或是看到其他更高人氣的貼文時，就會被觸發心底「害怕不被喜歡」的恐慌，於是把帳號設定成看不到讚數，少了數字壓力，就覺得生活輕鬆很多。

也有網友提到「追蹤使用時間」是個警惕自己的好方法，如「從手機內建的螢幕使用時間，觀測每日使用各項應用程式的時長」，避免在不知不覺中耗費大量時間在瀏覽社群網站，不僅徒增焦慮感，也無法有效的善用時間。

此外，許多網友曾坦言受過惡意評論的攻擊，心理健康幾乎被壓垮，這時就可以試著「關閉留言功能」，讓酸民無處發洩，同時減少對留言數的焦慮，不用去擔心「是貼文不夠好才沒人來留言嗎」、「這樣發文會不會有人留下負評」等問題。

若發現自己是社群重度成癮者，改善現況的方式之一就是「減少使用頻率」，網友分享減少使用IG、FB之後，「不再半夜瘋狂滑手擠，捨不得睡覺」、「少了使用社群媒體時的比較與嫉妒」，認為自己變得更自律，生活也過得更有質感。如果覺得自制力不夠，沒辦法成功戒斷社群媒體的話，也可以揪朋友一起挑戰，讓自己更有動力，也為生活增添趣味。