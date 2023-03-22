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Netflix「共享帳號賣90元」　超多人下單！內行曝內幕：賺很大

▲▼Netflix。（圖／記者劉維榛攝）

▲Netflix官方基本方案，月費270元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有人發現，蝦皮出現「綁肉羹的塑膠繩」，一條要賣300元，結果根本是掛羊頭賣狗肉，可能是在賣違禁品。而最近有網友發現，蝦皮出現「Netflix帳號共享」月費比官方還便宜，只要90元就能追劇，讓她好奇詢問「這種共享帳號是可以賺什麼？」文章曝光後，內行網友曝內幕「所以Netflix才要抓寄生帳號！」

一名女網友在Dcard表示，最近滑蝦皮網購時，看到有賣家上架「Netflix帳號共享」，價格90至450元不等，而官方月費方案為270至390元，讓原PO不禁好奇拋問「這種共享帳號是可以賺什麼？」

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實際找出原PO貼出的賣場，方案分成「一人使用」與「家庭朋友組團」，前者1個月共享90元、穩定版1個月130元；後者獨享1個月340元，還能選12個月價格為3600元。

賣家介紹頁面也指出，共享版是與他人共用，但觀影紀錄不會互相干擾，可在家用電視看，出門用手機看，只要遵守不要同時打開2個裝置即可。至於獨享版部分，可建立5個使用者，同時4個裝置在線播放。

▲▼ 。（圖／翻攝蝦皮賣場）

▲賣家販售共享帳號。（圖／翻攝蝦皮賣場）

另查看一家擁有1.7萬銷售紀錄的賣場，方案則是分成實惠版（不在意觀看紀錄者），6個月400元、12個月750元；而優享版（5人共用，不必與別人共用片單及位置）6個月為550元、12個月1000元。

文章曝光後，引發內行人曝內幕，「他可以用VPN到便宜的地區辦帳號，然後一個月讓你租一個位置，之前淘寶還有一個月30多元台幣的」、「這個賺頭可大了，跳到土耳其、阿根廷等廉價費率國家，可以賺價差。台灣月費390元 ，便宜國家可能220元 ，每個月價差170元，一年就破兩千了。Netflix一年賺台灣人也才4600元，但還有拍片成本、簽片成本、人事成本、軟硬體成本等，而大陸人用這招一年就賺2000元，還是無本生意，所以Netflix才要抓寄生帳號」、「這就是為什麼網飛要抓」。

▼網友曝內幕。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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