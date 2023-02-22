知名「繩縛」攝影師SM硬上2女模　判囚4年再做這件事下場慘了

▲攝影師易繼道趁拍攝繩縛系列時性侵女模遭判刑定讞已入監。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

頗有名氣的攝影師易繼道，擅長情色照，尤其是「繩縛」系列，但有3女事後控告，易男趁他們被綁住的時候揉胸、指侵，法院審理認定易男犯強制性交、猥褻罪，判刑4年定讞。另1女提告內容因事證不足，無罪。易繼道竟在入監前po出對方的照片及心理諮商內容，嗆對方說謊，台北地檢署22日依違反《個資法》起訴易男。

根據法院判決書，現在已經入監服刑的易繼道是專業攝影師，自2017年12月間起，在住處及攝影棚，連線至網際網路，以網路社群「Instagram」（下稱IG）帳號「oldboy.pic」、暱稱「歐波伊」，相約不特定女性模特兒拍攝性感或主題照片。拍攝過程中，並以拍攝主題「繩縛」照片為由，經模特兒同意，以其所有之麻繩3條綑綁模特兒。

但被害A女在2017年12月21日晚上7點左右，接受易繼道繩縛之後，突然拿出蠟燭，滴蠟到A女胸部，並徒手搓揉A女胸部，A女表明不喜歡這樣後，易繼道還問：「不喜歡嗎？」接著詢問A女要不要試試看「跳蛋」，A女直接站起來制止易繼道後離開。

▲被害人指控，攝影師經制止後仍持續騷擾性侵。（示意圖／pexels）

隔年1月29日下午，易繼道明知道B女不想進行猥褻、性交行為，仍趁著調整繩縛的時候，強行拉下B女的泳衣露出胸部搓揉後，讓B女倒在地上，拍打B女屁股，又滴蠟在B女胸部，等拍攝工作結束，趁B女表示肩膀痠痛時，藉口要幫忙按摩，突然強吻B女嘴巴，B女出言制止並以手推拒，易繼道仍不停手，直接其手伸進B女裙內，撥開內褲，並以手指強行插入下體。

易繼道辯稱，沒有對被害人揉胸、指侵，並表示都是經過同意在，才會讓模特兒做綑綁、滴臘等「體驗活動」，至於和B女則是互有好感，才會發生親吻，但法院歷審都依強制性交、強制猥褻等罪，判刑易繼道徒刑4年，僅有第3名被害人C女提告部分，因證據不足，諭知無罪。

沒想到易繼道在發監執行前，針對C女的部分展開反擊，在個人IG上po出審判中的心理諮商文件，指控C女從小偷東西，會說謊，持續聲稱自己遭誣陷。在此同時，C女也發現有很多帳號開始到她的IG上留些莫名其妙的話，因此控告易繼道涉嫌妨害名譽、跟蹤騷擾、以及違反《個人資料保護法》。

檢察官調查後，以無法證明易繼道創設小帳去C女IG留言等理由，處分跟騷罪、妨害名譽罪部分不起訴，但易男同時po出C女的醫療資訊以及照片、藝名，讓人可辨識出C女身分，則依觸犯《個資法》起訴。