謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　他憶當年阻止到「頭破血流」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝長廷被推薦任大法官如陳菊2.0？　賴士葆憶當年阻止到「頭破血流」

▲▼駐日代表謝長廷大使出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官。（圖／記者許宥孺攝）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導，新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，引發討論。國民黨立委賴士葆23日就直言，謝長廷要出任大法官，就像陳菊出任監察院長暨國家人權委員會主委一樣不適任，且讓他憶起2020年為了阻止陳菊出任監察院長，藍綠爆發激烈衝突，他衝到頭破血流的慘狀。

賴士葆表示，謝長廷要出任大法官，就像陳菊出任監察院長暨國家人權委員會主委一樣不適任。他指出，憲法規定監察委員和大法官要獨立行使職權，必須超越黨派，因此，他大批，陳菊唬弄社會，退出民進黨就是超越黨派，那是自欺欺人，陳菊的心還是緊扣著民進黨的利益，事實就是最好的檢驗。他舉例，幾萬名染疫者的投票權被剝奪，監察院不作為；採購疫苗諸多重大疏失，監察院不敢追查；還有幾件國人關切的議題都消極以對，監察院的功能已被閹割，彷彿是保護執政黨的附隨組織，只因為所託非人。

賴士葆憶起，自己終生難忘的經歷之一就是2020年，為了阻止陳菊出任監察院長，藍綠爆發激烈衝突，他衝到頭破血流的慘狀，但他強調，最痛的記憶不是皮肉之痛，而是無法制止民進黨的表決部隊護送陳菊當監察院長，帶給台灣的民主法治和人權的戕害，那才是深沉的痛楚，他表示，國民黨團之所以堅決反對，就是因為陳菊黨性堅定，無法公正客觀的行使職權，只會任令官箴毀壞。

賴士葆提到，新文化基金會認為謝長廷的資歷完整，要推薦謝長廷擔任大法官，他認為，姑且不論謝長廷這幾年把駐日代表做成「助日」代表，最可議之處仍是謝長廷與民進黨的淵源深厚，他質疑，出任大法官不能夠超越黨派行使職權，就是陳菊出任監察院長的2.0版。

賴士葆最後批評，謝長廷若不是心嚮往之，就不會說出對大法官的職位「隨緣」這種官式回答，謝長廷若不在乎社會觀感，民進黨再動用表決部隊護送，司法早就沉淪，社會只能「隨他」吃像難看？

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