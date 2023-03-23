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社會 社會焦點 保障人權

擄殺馬國女大生被判死　梁育誌今上午二審宣判

記者黃翊婷／綜合報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生2020年10月28日在回家路上，遭梁育誌擄走後性侵殺害。梁男一審被判處死刑，他依舊辯稱自己不是故意殺人；二審合議庭則將在今日（23日）上午9點10分將透過視訊方式進行宣判。

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

▲梁男擄走並殺害鍾姓女大生，落網後始終聲稱是失手殺人。（圖／翻攝自臉書）

回顧這起震驚社會的案件，事發時間為2020年10月28日晚間，鍾女獨自從學校返回租屋處時，遭梁男擄走後性侵殺害，遺體被棄置於高雄阿蓮山區。梁男落網後供稱，鍾女被擄上車時還有呼吸心跳，準備將人載往其他地方，途中才發現對方已經身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19個小時，最後把屍體棄置於大崗山。

梁男被逮後始終聲稱是失手殺人，但檢警進一步調查，他在同年9月30日就曾試圖擄走另一名女大生，因為對方尖叫抵抗而失敗，沒想到1個月又再度起了歹念。檢方認為，梁男隨機挑選落單女大生下手，事後不僅沒有反省，還變本加厲，不顧鍾女哭喊求饒，以令人髮指的凌虐手段任意剝奪無辜性命，偵結後依法提起公訴，並建請法院判處死刑。

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲梁男被移送時，低著頭不發一語。（資料照／記者吳世龍攝）

此案2021年3月18日進行一審宣判，法官認為梁男沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌判處死刑。全案上訴至高雄高分院，梁的律師認為原審沒有送交鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官2021年9月開庭討論後，決定送交有關單位鑑定，並在今年2月10日開庭審理量刑教化鑑定的部分，鍾女的父母也親自參與出庭。

究竟梁男的刑期是否會出現變化，高雄高分院合議庭將在今日（23日）上午9點10分透過視訊方式進行宣判。

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