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全國首創　台南推電動車家長專案幼童最高補貼26300元

▲台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，尤其電動車家長專案幼童最高補貼26300元最吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，尤其電動車家長專案幼童最高補貼26300元最吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，包括新增換購微型電動二輪車和電動輔助自行車補助、提高購買輕型、小型電動機車補助金，其中設籍台南市12歲以下學童直系血親加碼提供「幼幼」專案，購車含中央補助，汰舊換新補助最高26300元，新購補助最高20000元。

環保局表示，汰舊換電各項補助即日啟動並追溯至2023年1月1日，補助經費用完為止，家有老舊機車欲換購電動二輪車，或單純購買電動二輪車的市民務必把握機會。老舊機車的定義為，2007年6月30日前出廠之燃油機車。

22日發布記者會由環保局員工扮演阿公與孫子，以詼諧對話呈現電動機車優點及今年補助優惠，也凸顯此次創造青銀福利、幼幼專案的方案主軸，包括龍崎區長顏振羽、左鎮區長謝松益、楠西區公所主秘羅朝勝、南化區公所主秘黃明新、台南市機車公會理事長李茂坤、副理事長邱耀煌、台南市直轄市機車商業同業公會副理事長陳冠宏及電動機車車商等代表都出席。

▲台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，尤其電動車家長專案幼童最高補貼26300元最吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，年輕人對電動機車的接受度高，今年推出幼幼專案要將電動機車的優點向下延伸至孩童，也期盼透過幼幼專案，提高年紀較長者認同與接受電動機車，另外也感謝各車商加碼優惠措施。

環保局表示，民眾「換購微型電動二輪車以及電動輔助自行車」，換購微型電動二輪車，市府最高補助4000元，含中央補助，最高補助6300元。換購電動輔助自行車，台南市最高1車補助3000元，含中央補助，最高補助5300元。購買輕型/小型電動機車的補助金額也提高，依不同購買者的條件，補助金額較去（年）增加1000元至6000元不等。另，市府持續照顧中低收入及偏遠地區（南化、龍崎、左鎮及楠西等4區）市民，亦提供加碼優惠。

▲台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，尤其電動車家長專案幼童最高補貼26300元最吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為配合政府淨零減碳政策，三陽工業、中華汽車、台灣山葉機車、光陽工業、宏佳騰、Gogoro等電動機車廠商也針對民眾購買電動二輪車提出自家專屬優惠，內容從提供優惠購車金、抽獎、分期零利率、到購車送點數不等。

▲台南市政府公布「2023年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案」，增加多項優惠，尤其電動車家長專案幼童最高補貼26300元最吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局提醒，台南市112年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助方案，即日起啟動並追溯至1月1日。補助經費用完為止。補助經費來自中央與台南市政府，申請補助時必須分開辦理。台南市政府經費，請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統申請。環保署的部分，請至「廢車回收一站通」網站(https://reurl.cc/12Wd59)申辦。

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