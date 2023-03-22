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拉麵沒吃完！熟客突留「8字紙條」道歉　老闆娘聽原因笑了

▲▼ 男網友因吃拉麵找到未來老婆。（圖／取自unsplash）

▲顧客吃拉麵沒有把碗清空，留下字條向老闆娘道歉。（示意圖／免費圖庫unsplash）

網搜小組／柯振中報導

台灣各地有許多日式拉麵店，有不少顧客熱愛四處踩點。日前有一名顧客到高雄的拉麵店用餐，過程中剩下了些許餐點，於是在衛生紙上寫了「道歉字條」，老闆娘看完可愛的道歉以後，也忍不住笑了出來。

高雄的「帰拉麵KAERI」在臉書上分享，一名顧客日前用完餐以後，留下了一張寫著8個字的「道歉字條」，上面寫著「有點挑食、非常抱歉」，希望自己沒吃完的舉動不要引起誤會。

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「帰拉麵KAERI」表示，這名顧客是店內熟客，知道老闆娘相當在乎每位顧客，所以才留下字條，告知會剩下食物是因為自己挑食，而非餐點不美味。

▼顧客吃拉麵時剩下一些食物，留下了8字紙條道歉。（圖／翻攝臉書／帰拉麵KAERI）

▲▼顧客吃拉麵時剩下一些食物，留下了8字紙條道歉。（圖／翻攝臉書／帰拉麵KAERI）

看完這張字條以後，「帰拉麵KAERI」也不禁笑回，這種舉動相當暖心，也充分展現了熟客對店家的禮貌與尊重，「他知道闆娘對於每一位客人都是很在乎的，因此他才會留下這張紙條。」

顧客貼心的舉動曝光，讓不少同好會心一笑，在粉專貼文下留言，「好可愛的客人呀」、「之前有位客人有剩食，結帳時還不好意思地跟我說是因為腸胃不舒服，不是不好吃，我心想真是個可愛有教養的孩子」、「很有禮貌，很舒服的留言」、「店家的解讀也好溫暖，這就是善的循環」、「我不挑食，每次去都吃光光喔！」

 

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