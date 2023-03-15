快訊／國泰世華副總酒駕找妻頂包　2人獲緩起訴繳國庫23.5萬元

▲國泰世華銀行副總鄧崇儀(右)因酒駕遭緩起訴處分，妻子也因頂替罪緩起訴。（資料照／記者林世文攝）

記者劉昌松／台北報導

國泰世華銀行副總鄧崇儀日前酒駕上路，與臨車發生擦撞，警方到場時，坐在副駕駛座的鄧妻跳出來企圖頂罪，結果被車禍對造當場抓包，鄧崇儀夫妻分別被依公共危險、頂替罪移送法辦，2人都坦承犯行，台北地檢署15日給予夫妻倆緩起訴處分，處分1年，夫妻共要繳庫23萬5千元，鄧妻還要上法治教育課。

鄧崇儀是在5日晚間9點左右，酒後開車載妻子回家時，行經和平東路一段與金山南路口時，疑似為了超車，從直行車道違規往左跨越雙白線左轉車道後，再切回直行車道，因此與1輛自小客車發生碰撞。

▲鄧崇儀因酒駕超車變換車道時肇事。（資料照／記者邱中岳翻攝）

警方獲報到場，依程序對雙方駕駛進行酒測，鄧崇儀的廖姓妻子出面坦承酒駕，員警隨即準備酒測，但馬上被對方舉報「頂替」，警方調閱監視器，發現駕駛就是一旁的鄧崇儀，因此對鄧崇儀進行酒測，酒測值達0.9mg/l。

鄧崇儀隔天就對國泰世華員工發道歉信，對自己的錯誤行為深刻檢討，國泰金也發出重訊，公告鄧崇儀因故辭去國泰世華發言人職務。鄧崇儀和妻子坦承犯行，獲檢察官給予緩起訴處分，其中鄧崇儀要繳庫13萬5千元，鄧妻要繳庫10萬元同時接受1堂法治教育課程。