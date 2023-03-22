每趟50→65點！北市4月起提高計程車折抵　持敬老、愛心卡就能補助

▲計程車示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前審議計程車運價，將於4月1日起，北北基地區的起程運價調漲15元，從70元漲到85元；台北市社會局22日表示，配合計程車起程價調整，用悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，從每趟次最高補助50點提升至65點。

北市現行已有超過1萬4000輛敬老、愛心計程車安裝悠遊卡刷卡機，提供刷卡服務，考量大台北地區計程車起程價於4月1日起調整為85元，社會局宣布，持台北市政府核發的有效敬老、悠遊卡／愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，不分搭乘車資高低，每趟次最高補助自50點（元）提升至65點（元），併同計程車新運價實施日實施。

社會局指出，希望藉由單趟補助點數提升，以減輕長輩及身心障礙者搭乘所需負擔費用，民眾可撥打叫車專線0800-055-850（市話免付費）或手機直撥55850（付費使用）再按0，向敬老愛心計程車隊預約用車，歡迎民眾多加利用。

此外，持北市敬老卡可搭乘大眾運輸交通工具外，也可使用大部分公營場館，如各區運動中心等合計59處之場館，鼓勵長輩多外出投入社會參與、保持身心健康，相關敬老卡點數使用範圍，民眾可參閱台北市政府社會局網站，市府將持續針對敬老卡及愛心卡可搭乘大眾運輸交通工具優惠，提供長輩及身心障礙者多元交通方式，鼓勵出門動力。

台北市社會局提醒，敬老卡／愛心卡僅限本人使用，每月補助480點，使用敬老或愛心悠遊卡搭乘計程車前，記得先行儲值，若現金儲值金額不夠支付扣除補助點數後的剩餘車資，將無法扣除補助點數，仍需全額以現金支付。