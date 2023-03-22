　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每趟50→65點！北市4月起提高計程車折抵　持敬老、愛心卡就能補助

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲計程車示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前審議計程車運價，將於4月1日起，北北基地區的起程運價調漲15元，從70元漲到85元；台北市社會局22日表示，配合計程車起程價調整，用悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，從每趟次最高補助50點提升至65點。

北市現行已有超過1萬4000輛敬老、愛心計程車安裝悠遊卡刷卡機，提供刷卡服務，考量大台北地區計程車起程價於4月1日起調整為85元，社會局宣布，持台北市政府核發的有效敬老、悠遊卡／愛心悠遊卡搭乘敬老愛心計程車，不分搭乘車資高低，每趟次最高補助自50點（元）提升至65點（元），併同計程車新運價實施日實施。

社會局指出，希望藉由單趟補助點數提升，以減輕長輩及身心障礙者搭乘所需負擔費用，民眾可撥打叫車專線0800-055-850（市話免付費）或手機直撥55850（付費使用）再按0，向敬老愛心計程車隊預約用車，歡迎民眾多加利用。

此外，持北市敬老卡可搭乘大眾運輸交通工具外，也可使用大部分公營場館，如各區運動中心等合計59處之場館，鼓勵長輩多外出投入社會參與、保持身心健康，相關敬老卡點數使用範圍，民眾可參閱台北市政府社會局網站，市府將持續針對敬老卡及愛心卡可搭乘大眾運輸交通工具優惠，提供長輩及身心障礙者多元交通方式，鼓勵出門動力。

台北市社會局提醒，敬老卡／愛心卡僅限本人使用，每月補助480點，使用敬老或愛心悠遊卡搭乘計程車前，記得先行儲值，若現金儲值金額不夠支付扣除補助點數後的剩餘車資，將無法扣除補助點數，仍需全額以現金支付。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
太年輕！奪冠卻無法享受香檳浴　高橋宏斗戴護目鏡噴水
慶日本奪冠　台北Buffet限3天「買一送一」
婆婆來台見大S！　具俊曄結婚一週年告白：永遠愛熙媛
大谷翔平「人生規劃」最難竟是這項！　網笑：準備投胎了
國泰認了！瑞信AT1債券財管戶買到　總座砲轟變壁紙從所未見
警被控吃案態度逆轉　認「疏失」開鍘2警
艾成家4兄弟「3個離開人世」！五弟猝逝留一對妻女　父母心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園局處報告被指「複製貼上」抄前朝　議員舉「中壢市」這樣說

國民黨2024總統採徵召　她諷朱立倫：保有「復刻換柱經驗」空間

國民黨2024總統人選採徵召　綠委：充滿算計

幕後／朱立倫突宣布總統採「徵召」　為侯友宜民調暴跌「解套」

美福大火案撤罰　桃園2議員議堂開箱「大秘寶」要求化驗

「四部歲修機組全部回歸」　蔡英文承諾：持續加強電網安全穩定

侯友宜加入國民黨提名委員會　民進黨：反黑金只是嘴巴說說

吳斯懷猛批高端卻增股　他酸：感謝國民黨用行動支持國產疫苗

「遺憾」朱立倫2024總統採徵召　張亞中：堂堂大黨連初選都不敢辦

張善政施政報告綠營批照抄　官員疑罵「幹」！議員：質詢完遭恐嚇

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

桃園局處報告被指「複製貼上」抄前朝　議員舉「中壢市」這樣說

國民黨2024總統採徵召　她諷朱立倫：保有「復刻換柱經驗」空間

國民黨2024總統人選採徵召　綠委：充滿算計

幕後／朱立倫突宣布總統採「徵召」　為侯友宜民調暴跌「解套」

美福大火案撤罰　桃園2議員議堂開箱「大秘寶」要求化驗

「四部歲修機組全部回歸」　蔡英文承諾：持續加強電網安全穩定

侯友宜加入國民黨提名委員會　民進黨：反黑金只是嘴巴說說

吳斯懷猛批高端卻增股　他酸：感謝國民黨用行動支持國產疫苗

「遺憾」朱立倫2024總統採徵召　張亞中：堂堂大黨連初選都不敢辦

張善政施政報告綠營批照抄　官員疑罵「幹」！議員：質詢完遭恐嚇

與愛徒一起承擔　栗山英樹：就算會輸球也要派大谷翔平

不准住學校！家人逼每天「台中→南投」通勤4小時　他崩潰：我好累

極樂海灘！象海豹霸主「1隻獨享上百後宮佳麗」　這原因恐早死

閏二月來了！　12星座「未來30天運勢」曝光

桃園局處報告被指「複製貼上」抄前朝　議員舉「中壢市」這樣說

國民黨2024總統採徵召　她諷朱立倫：保有「復刻換柱經驗」空間

曾文水庫清淤「軍卡翻覆」！2士兵脫臼挫傷　指揮官親赴醫院探視

被媽罰禁吃肉肉！歐告「搬救兵」饋頭撒嬌　爸撇清：不用看我

國民黨2024總統人選採徵召　綠委：充滿算計

謝欣穎為戲狂換造型常斷髮　3招養髮Tips漂染女孩必學

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

政治熱門新聞

民調：賴清德36.2%、侯友宜24.8%、柯文哲19%

快訊／國民黨2024總統採「徵召」　朱立倫：幫主要候選人除障礙

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

快訊／花防部參謀長林彰良今癌逝　去年才晉任少將

他揭林昶佐、吳怡農不選2024內幕

汐止驚見戰車冒黑煙　陸軍六軍團回應了

侯友宜民調滑鐵盧　他曝關鍵：「這點」比不上韓國瑜

登記6000元！22起日每日兩組

國民黨今通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列

許淑華稱徐巧芯「毀滅性」相簿是狗仔　本人反嗆：一起看血流成河

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

6000元今登記　陳建仁喊別緊張：3／27免分流更輕鬆

侯友宜2024信心十足就等東風起？　他曝接到一通電話：會讓人好看

何博文轉戰淡水「一人卡五洞」落幕　羅致政、張宏陸民調皆贏雙位數

更多熱門

相關新聞

北市遊覽車突左偏撞分隔島！駕駛：我恍神

北市遊覽車突左偏撞分隔島！駕駛：我恍神

北市中山區22日上午發生自撞事故，1台遊覽車撞上堤頂、基湖路的快車道分隔島，造成車頭凹陷，所幸駕駛並沒有受傷受困，為求慎重還是送往北醫檢查，駕駛沒有酒駕，坦承因為恍神才會撞上分隔島。

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

「實價蓋牌」惹議　地政局親證：僅是延緩揭露

「實價蓋牌」惹議　地政局親證：僅是延緩揭露

民進黨議員不甩誠信條款　柯這樣說

民進黨議員不甩誠信條款　柯這樣說

侯民調逐漸下滑　柯：繼續看下去

侯民調逐漸下滑　柯：繼續看下去

關鍵字：

北市台北市台北市政府社會局計程車敬老卡愛心卡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

台灣之光！張育成獲選WBC全明星一壘

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面