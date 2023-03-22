美中對抗效應！台灣成研究漢學首選　美學者讚教學資源豐富

▲在台師大高等教育國際化論壇上，與會學者指出，台灣已成為美國學者和學生最想研究漢學地方。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情與美中對抗關係，台灣已經成為美國學者和學生最想來研究漢學的地方，美國Fulbright學術交流基金會表示，受疫情阻礙，以及美國終止與中國香港合作計畫，已有34位美國學者轉而赴台灣繼續進行研究，其中18位是漢學研究者，其中一位芝加哥大學歷史學家，過去長期與中國北京大學合作研究，來台後才發現這裡擁有豐富教學資源，也成為師生研究漢學首選。

台師大高等教育國際化論壇在昨、今兩天舉行，共有來自美、歐、亞洲等五所頂尖大學的國際長、學術行政主管，以及駐台外國機構代表，近300位到場的學者專家，齊聚台師大分享國際化策略，多數人不約而同提到，疫情導致國際新生人數銳減，但這項數字已從谷底爬升，回流速度超乎預期，相信一兩年內就會恢復到疫情前。

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▲台師大高等教育國際化論壇，共有國內外近300名學者專家與會。（圖／台師大提供）

首場由美國高校分享，賓州州立大學國際長Roger Brindley、美國德州大學奧斯汀校區國際長Sonia Feigenbaum都提到，學校的國際學生組成中，台灣學生人數排名第5，而台師大是綜合型大學，擁有跨領域學者專家，能全面深化國際交流與合作。Roger Brindley更指出，就讀賓州州大的國際生，過去人數最多的中國占比約31%，其次是印度占21%，但隨著美中關係緊張，中國學生比例已明顯下降。

美國Fulbright學術交流基金會執行長Randall Nadeau更指出，基金會與台灣合作已有66年歷史，受到疫情阻礙，以及美國中止與中國、香港合作的計畫，34位美國學者轉而赴台灣繼續進行研究，其中18位是漢學研究者。有位芝加哥大學歷史學家過去長期與中國北京大學合作研究，來台後才發現這裡擁有豐富教學資源，顯示疫情之後，台灣已經成為美國學者和學生最想來研究漢學的地方。