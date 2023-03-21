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成果豐碩！台灣國際蘭展超過32萬人次參觀 訂單逾112億元

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台灣國際蘭展」在3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，現場蘭花銷售近1500萬元，較去年增40％，參與展售的農產精品也有超過619萬元業績，較去年增206％，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元，為台南後壁的蘭花生技園區奠定蘭花產業領頭羊的角色。

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，今年台灣國際蘭展由中央及地方合作，展期變長、內容更豐富，也獲得多家外媒報導。他在出訪東京食品展時也靈機一動，向國際友人介紹「台南400 蘭得有心人」，獨特的「Tainan」字樣與粉色小愛心相當吸睛，更展現台灣在奈米技術噴印的成熟。

台南市政府表示，今年蘭展有38國參展，入園參觀有32.6萬人次，未來3至5年內外銷訂單有112.13億元；透過外貿協會邀請來自17國25家買主，與國內30家蘭花及設備業者辦理1對1洽談會，促成商機達2083萬美元，相較於去年增加了106％，成績斐然。

在蘭展現場銷售成績方面，南市府籌設的台南農產精品，總銷售金額達619萬5590元，與去年相比增加了206％；現場的蘭花銷售金額有1458萬元，較去年增加40％。

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，後壁是蘭花產業重鎮，在此成立台灣蘭花生物科技園區，除了有完備的道路及軟硬建設吸引廠商進駐，生產具外銷導向的蘭花，更引進學研界資源，協助蘭農開發新品種及提升生產技術。透過每年的蘭展，讓一般民眾參觀，更重要的是展現台灣蘭花培育實力，吸引各國買家前來下訂，為蘭農開發更寬廣市場。

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，蘭展期間的觀光旅遊也有不錯的成果，今年搭配蘭展邀集40家旅館民宿、19家美食伴手禮及14家觀光工廠及風景區等，共73間店家提供優惠方案；亦結合東南旅行社、翔麟旅行社、金建旅行社及佳成旅行社等4家旅行社推出18條套裝路線，延長遊客在周邊區域的停留時間。

觀光旅遊局表示，蘭展舉辦期間，台南市旅宿業住宿率平均達80％以上，其中在各週六（3/4、3/11及3/18）平均住宿率高達90％以上，預估為旅宿業帶來約4000萬元的產值。

▲「2023台灣國際蘭展」3月19日落幕，參觀人數超過32萬人次，統計未來3到5年的外銷訂單，更超過112億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，台灣國際蘭展不只是蘭花嘉年華，透過蘭花與生技、文創、食材等元素結合，讓蘭花產業在台南生根茁壯。世界蘭花會議（World Orchid Conference，簡稱WOC） 信託基金會也肯定台南10多年來舉辦國際蘭展的成果，宣布2024年的第23屆世界蘭花會議展將在台南舉辦，也讓更多國際友人看見台南。

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台灣國際蘭展參觀訂單

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