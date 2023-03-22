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疫後更敢砸錢搭機！聯航「引進700架新機」　擬招募1萬名機師

▲▼聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）。（圖／記者李宜秦攝）

▲聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

聯合航空逐步重建全球航空網絡，預計將於2032年前引進700架全新單走道客機及廣體飛機，其中包含270架單走道客機、200架波音787夢幻客機，另外也將於2030前招募1萬名機師。聯航也觀察到，疫情後旅客更敢砸錢搭飛機，搭乘商務艙的一般旅客增加，旅遊目的地也更為特殊。

聯合航空大中華區、韓國及東南亞區域銷售董事戴亞斯（Walter Dias）表示，聯合航空在疫情期間預訂了270架新飛機，預計將於2032年前引進700架全新單走道客機及廣體飛機，其中包含270架單走道客機、200架波音787夢幻客機，另外還有100架保留選擇權，希望新機儘速直飛亞洲，並會於2025年前完成現有窄體客機內部更新。

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▲▼聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲聯合航空（United Airlines）陸續重建全球航網。（圖／路透）

為了補足人力，聯合航空規劃於2030前招募1萬名機師，另也已開辦第一屆飛行學院，共51人結業，其中包含80％的女性及有色人種，聯航提供獎學金，供學員一圓飛行夢。此外也推出發展航空技師的學徒計畫Calibrate，為期36個月在職訓練的計畫，結合全職培訓的流程、認證。

聯合航空已開始重建全球航線網，橫跨太平洋的服務已接近完全恢復，只剩下中國、香港航線，端看雙方政府協調，預計明年跨太平洋的運量可以超過2019年的水準。

聯合航空也觀察到疫情後旅客搭機趨勢有所轉變，過去旅客多會依據航線長短選擇艙等的等級，但經歷被關了三年的疫情後，旅客變得更願意花錢搭機，許多一般旅客會選擇搭乘商務艙，旅遊目的地也更特殊。

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