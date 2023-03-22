監理站前鬼切3車道...害3車相撞　網轟：阿北趕著去考駕照？

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！彰化1名施姓阿伯，日前騎機車行經台一線往彰化方向要到彰化監理站，未依兩段式左轉，突然從外線道鬼切3個車道到內側，造成後車煞車不及，先撞前方小客車再撞一旁等左轉的自小客，造成3車撞城一團，阿伯當下也受到驚嚇，影片PO網後，網友怒轟：「阿伯是趕著去考照嗎」。

依據彰化警方初步調查，這起案件發生在3月20日上午8點多，花壇省道台一線往彰化方向，民眾正趕著要去上班，就在彰化監理站外，一名施姓阿伯騎機車，突然從外線道鬼切跨越到內側，造成後車煞車不及，先撞前方小客車再撞一旁等左轉的車子，阿伯鑽車陣沒有遵守交通法規，造成江姓、吳姓、黃姓駕駛三車連環撞，所幸沒有人受傷，至於肇事責任有待進一步調查認定。

▲阿伯騎機車未依兩段式左轉害3車追撞。（圖／民眾提供）

這段驚險瞬間影片在網路瘋傳，引發網友議論，認為阿伯未依兩段式左轉規定，逕行跨越大馬路，「真的是太危險了」、「駕照是雞腿換的嗎？」、「趕著去考駕照」。

警方表示，施姓駕駛違反道路交通管理處罰條例48條第1項第2款，汽車駕駛人轉彎時，不依標誌、標線、號誌指示，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰，還需負擔民事賠償。

▲阿伯騎機車未依兩段式左轉害3車追撞。（圖／民眾提供）