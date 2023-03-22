濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門地區22日出現濃霧，能見度不佳，金門機場上午因此取消多次航班，截至中午12時50分已取消15航班，共有700多名旅客受到影響，旅客也只能無奈守在機場等候濃霧散去；而海運方面，上午小三通也因海象不佳有延遲或取消情況，但中午能見度改善，也緊急公告恢復航線，疏緩滯留在港口的旅客。

▲22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）



現場許多旅客一早7、8點就來機場要搭飛機到台灣，得知因濃霧影響航班，也只能無奈排候補等候，有阿伯與妻子因孫子結婚要飛到台灣，現在也只能繼續等待消息，雖然離孫子婚禮還有2天，還是難免擔心排不到候補機位。

▲阿伯要到台灣參加孫子婚禮，卻因濃霧影響飛機航班。（圖／記者林名揚翻攝）



金門機場今天（22）因受濃霧影響，截至中午12時50分，已取消15航班，受影響行程旅客700餘人，緊急貼出暫緩報告公告，請旅客耐心等候，天候狀況若有改善，也協請航空公司加班或放大機型疏運滯留旅客。

而濃霧不僅影響空運，海運能見度同樣不佳，上午小三通五通航線因此取消，許多旅客也只能在港口等待，所幸中午霧氣漸漸消散，因航行能見度達開航標準，公告金門-五通航線自12時25分起恢復航駛，旅客搭船前，請預先向船公司確認航班。

▲▼霧鎖金門，空運、海運都受到影響，街上能見度也是相當不良。（圖／記者林名揚翻攝）



近日金門地區氣候不穩，受到西南風所帶來的豐沛水氣，金門在今明(3/22~23)兩天都是比較容易有低雲或霧影響能見度的情況，預計在3/24(五)的下半天風向將轉成東北風，屆時霧氣就會消散。

東北風也會帶來一些零星短暫陣雨，因此週五(3/24)入夜後就會開始出現雨勢，降水預估會持續到周日(3/26)，請金門地區民眾出門記得攜帶雨具。

