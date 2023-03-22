　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門地區22日出現濃霧，能見度不佳，金門機場上午因此取消多次航班，截至中午12時50分已取消15航班，共有700多名旅客受到影響，旅客也只能無奈守在機場等候濃霧散去；而海運方面，上午小三通也因海象不佳有延遲或取消情況，但中午能見度改善，也緊急公告恢復航線，疏緩滯留在港口的旅客。

▲▼22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）

▲22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）

現場許多旅客一早7、8點就來機場要搭飛機到台灣，得知因濃霧影響航班，也只能無奈排候補等候，有阿伯與妻子因孫子結婚要飛到台灣，現在也只能繼續等待消息，雖然離孫子婚禮還有2天，還是難免擔心排不到候補機位。

▲▼22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）

▲阿伯要到台灣參加孫子婚禮，卻因濃霧影響飛機航班。（圖／記者林名揚翻攝）

金門機場今天（22）因受濃霧影響，截至中午12時50分，已取消15航班，受影響行程旅客700餘人，緊急貼出暫緩報告公告，請旅客耐心等候，天候狀況若有改善，也協請航空公司加班或放大機型疏運滯留旅客。

▲▼22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼22日霧鎖金門，影響飛機航班15架次。（圖／記者林名揚翻攝）

而濃霧不僅影響空運，海運能見度同樣不佳，上午小三通五通航線因此取消，許多旅客也只能在港口等待，所幸中午霧氣漸漸消散，因航行能見度達開航標準，公告金門-五通航線自12時25分起恢復航駛，旅客搭船前，請預先向船公司確認航班。

▲▼ 22日霧鎖金門，影響小三通海運。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼霧鎖金門，空運、海運都受到影響，街上能見度也是相當不良。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 22日霧鎖金門，影響小三通海運。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 22日霧鎖金門，影響小三通海運。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 22日霧鎖金門，影響小三通海運。（圖／記者林名揚翻攝）

近日金門地區氣候不穩，受到西南風所帶來的豐沛水氣，金門在今明(3/22~23)兩天都是比較容易有低雲或霧影響能見度的情況，預計在3/24(五)的下半天風向將轉成東北風，屆時霧氣就會消散。

東北風也會帶來一些零星短暫陣雨，因此週五(3/24)入夜後就會開始出現雨勢，降水預估會持續到周日(3/26)，請金門地區民眾出門記得攜帶雨具。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
太年輕！奪冠卻無法享受香檳浴　高橋宏斗戴護目鏡噴水
慶日本奪冠　台北Buffet限3天「買一送一」
婆婆來台見大S！　具俊曄結婚一週年告白：永遠愛熙媛
大谷翔平「人生規劃」最難竟是這項！　網笑：準備投胎了
國泰認了！瑞信AT1債券財管戶買到　總座砲轟變壁紙從所未見
警被控吃案態度逆轉　認「疏失」開鍘2警
艾成家4兄弟「3個離開人世」！五弟猝逝留一對妻女　父母心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾文水庫清淤「軍卡翻覆」！2士兵脫臼挫傷　指揮官親赴醫院探視

獨／高雄綠衣怪男尾隨國小女！貼身問「這件事」　家長直擊嚇壞

腦中自帶森林導航！為特遣任務+滅火開先　2人獲選優秀森管員

生醫界美魔女教授不倫北醫院長　義守大學「不調整職務」原因曝

藍寶堅尼雞頻失蹤....飼主超痛心　「放鐵籠等4天」小偷終現身

路霸「鋤頭刨耳傷人」！警被控吃案態度逆轉　認「疏失」開鍘2警

汐止歇業冰室暗藏冰毒　小貨車違停揪出毒咖啡加工廠

獨／國軍又有人要掉腦袋！警追黑幫軍火庫　驚見突擊步槍外流

6人登山隊攀能高山…1女滑落30m邊坡「肩膀脫臼」！黑鷹出動救援

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

曾文水庫清淤「軍卡翻覆」！2士兵脫臼挫傷　指揮官親赴醫院探視

獨／高雄綠衣怪男尾隨國小女！貼身問「這件事」　家長直擊嚇壞

腦中自帶森林導航！為特遣任務+滅火開先　2人獲選優秀森管員

生醫界美魔女教授不倫北醫院長　義守大學「不調整職務」原因曝

藍寶堅尼雞頻失蹤....飼主超痛心　「放鐵籠等4天」小偷終現身

路霸「鋤頭刨耳傷人」！警被控吃案態度逆轉　認「疏失」開鍘2警

汐止歇業冰室暗藏冰毒　小貨車違停揪出毒咖啡加工廠

獨／國軍又有人要掉腦袋！警追黑幫軍火庫　驚見突擊步槍外流

6人登山隊攀能高山…1女滑落30m邊坡「肩膀脫臼」！黑鷹出動救援

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

與愛徒一起承擔　栗山英樹：就算會輸球也要派大谷翔平

不准住學校！家人逼每天「台中→南投」通勤4小時　他崩潰：我好累

極樂海灘！象海豹霸主「1隻獨享上百後宮佳麗」　這原因恐早死

閏二月來了！　12星座「未來30天運勢」曝光

桃園局處報告被指「複製貼上」抄前朝　議員舉「中壢市」這樣說

國民黨2024總統採徵召　她諷朱立倫：保有「復刻換柱經驗」空間

曾文水庫清淤「軍卡翻覆」！2士兵脫臼挫傷　指揮官親赴醫院探視

被媽罰禁吃肉肉！歐告「搬救兵」饋頭撒嬌　爸撇清：不用看我

國民黨2024總統人選採徵召　綠委：充滿算計

謝欣穎為戲狂換造型常斷髮　3招養髮Tips漂染女孩必學

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

社會熱門新聞

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

台東男沒拉手剎車就下車　妻連人帶車墜入海

高中生被6師當罪犯走絕路　同學嗆主任下台

天母阿嬤用生命在種菜　本尊現身親曝原因

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

獨／國軍又有人要掉腦袋　突擊步槍外流

高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了

父控6師逼死高中兒　搜身翻書包罵「垃圾」

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

即／國1北上楠梓段事故　興楠路入口匝道封閉

軍人熱戀15歲少女！半年激戰54次懷孕了

更多熱門

相關新聞

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕

台南市南區22日凌晨發生一起暴力討債案件，2名男子於新建路持球棒毆打被害人，並將人押上車載走，市警六分局獲報，火速鎖定作案車輛車牌，通報全市線上警網攔截圍捕，80分鐘內警網於永康復國路發現作案車輛，順利救出吳姓被害人，將2犯嫌依刑法妨害自由及傷害罪送辦。

監理站前鬼切害3車相撞　網：趕著去考照？

監理站前鬼切害3車相撞　網：趕著去考照？

北市遊覽車突左偏撞分隔島！駕駛：我恍神

北市遊覽車突左偏撞分隔島！駕駛：我恍神

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

打翻啤酒還賴車資　囂張男踹凹車門扯斷後照鏡

神車「Dio小50」飆速摔溝　芳苑警回應了

神車「Dio小50」飆速摔溝　芳苑警回應了

關鍵字：

金門濃霧航班取消小三通復航天氣影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

台灣之光！張育成獲選WBC全明星一壘

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面