台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市南區22日凌晨發生一起暴力討債案件，2名男子於新建路持球棒毆打被害人，並將人押上車載走，市警六分局獲報，火速鎖定作案車輛車牌，通報全市線上警網攔截圍捕，80分鐘內警網於永康復國路發現作案車輛，順利救出吳姓被害人，將2犯嫌依刑法妨害自由及傷害罪送辦。

據了解，22日凌晨0時35分，23歲陳姓及30歲穆姓男子，在南區新建路向22歲吳姓被害人索討8萬元借貸債務未果，竟持球棒毆打被害人，隨後將被害人押上車載走。

市警六分局獲報後，火速鎖定作案車輛，並立即通報線上全台南市線上警網攔截圍捕該車。80分鐘內，永康分局復興派出所於復國路上攔獲該部車輛並控制現場，警六分局亦火速派人前往現場查緝，不但順利救出遭押之被害人，結束一場驚魂，2犯嫌也遭上銬逮捕，全案於訊後依妨害自由及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警六分局長許敏能表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許暴力、不法分子危害社會治安，六分局將主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，也感謝永康及各分局立即投入團隊圍捕。