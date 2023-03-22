　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區22日凌晨發生一起暴力討債案件，2名男子於新建路持球棒毆打被害人，並將人押上車載走，市警六分局獲報，火速鎖定作案車輛車牌，通報全市線上警網攔截圍捕，80分鐘內警網於永康復國路發現作案車輛，順利救出吳姓被害人，將2犯嫌依刑法妨害自由及傷害罪送辦。

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，22日凌晨0時35分，23歲陳姓及30歲穆姓男子，在南區新建路向22歲吳姓被害人索討8萬元借貸債務未果，竟持球棒毆打被害人，隨後將被害人押上車載走。

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局獲報後，火速鎖定作案車輛，並立即通報線上全台南市線上警網攔截圍捕該車。80分鐘內，永康分局復興派出所於復國路上攔獲該部車輛並控制現場，警六分局亦火速派人前往現場查緝，不但順利救出遭押之被害人，結束一場驚魂，2犯嫌也遭上銬逮捕，全案於訊後依妨害自由及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警六分局長許敏能表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許暴力、不法分子危害社會治安，六分局將主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，也感謝永康及各分局立即投入團隊圍捕。

▲台南市警方攔圍捕涉嫌押人討債的陳姓男子2人，救出吳姓被害人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被大谷噁心滑球玩弄吞K　楚奧特：感覺相當難受
被6師長當罪犯！高中生遭逼死　同學曝內幕
國民黨通過「提名委員會」！ 朱立倫任召集人　侯友宜點頭入列
台版《黑暗榮耀》！　台中男高生遭逼死
快訊／魔獸親口承諾！　下季想再回雲豹打球
快訊／國1北上3車撞一團　入口匝道封閉
快訊／確定了！　國民黨2024總統採「徵召」
糗！吉田正尚跨欄失敗　網笑：洪總教你
快訊／吳兆絃怒了！　否認包養嗆告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

想硬上女網友拍淫片...先試吃迷姦藥！　男大生2度失敗...下場慘

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

陸戰99旅驚傳「幽靈安官」！前後哨同時失蹤　真相曝光傻眼了

貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

監理站前鬼切3車道...害3車相撞　網轟：阿北趕著去考駕照？

快訊／國1北上楠梓段「2大1小」撞一團　興楠路入口匝道封閉

被6師長當罪犯！高中生走絕路　同學要主任下台：你的存在是罪孽

遭教官認定「重嫌疑人」　輕生高中生曾激動怒吼「我沒有偷錢」

姊弟戀變調！恐怖男帶刀求復合　衝加油站砍女友血濺樓梯間

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

想硬上女網友拍淫片...先試吃迷姦藥！　男大生2度失敗...下場慘

台南街頭球棒隊押人討債　警網80分鐘內圍捕救肉票

陸戰99旅驚傳「幽靈安官」！前後哨同時失蹤　真相曝光傻眼了

貴婦買溫泉券個資外洩遭詐10萬　收五星飯店防詐簡訊更火大

監理站前鬼切3車道...害3車相撞　網轟：阿北趕著去考駕照？

快訊／國1北上楠梓段「2大1小」撞一團　興楠路入口匝道封閉

被6師長當罪犯！高中生走絕路　同學要主任下台：你的存在是罪孽

遭教官認定「重嫌疑人」　輕生高中生曾激動怒吼「我沒有偷錢」

姊弟戀變調！恐怖男帶刀求復合　衝加油站砍女友血濺樓梯間

濃霧鎖金門！航班飛不了700旅客苦等　爺嬤擔心趕不上愛孫婚禮

逾53萬股民捶心肝！國泰金今年股利縮水　需動用資本公積

全民普發6千小墾丁渡假村推「家人優惠」　免費升等加人不加價

國民黨2024總統人選採徵召制　鄭運鵬分析：全部都是「這三種人」

門號被拿去傳詐騙簡訊　NCC重罰亞太未落實用戶雙證件查核

陳珮騏回歸八點檔！　和他組CP喊滿意：終於換菜吃了

納入台中古早味蛋餅名單！鄉民激推「皮蛋九層塔」一吃上癮超涮嘴

北外環道高架橋建在中華路面影響住戶權益　協調會各持已見

1.05億跑車遭爆「沒領牌照」！　車主認了：不偷跑對不起自己

法國通過「6座新核電廠」投資計畫　價值520億歐元

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

社會熱門新聞

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

台東男沒拉手剎車就下車　妻連人帶車墜入海

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

天母阿嬤用生命在種菜　本尊現身親曝原因

高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了

父控6師逼死高中兒　搜身翻書包罵「垃圾」

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

軍人熱戀15歲少女！半年激戰54次懷孕了

即／國1北上楠梓段事故　興楠路入口匝道封閉

擁84把長短槍！安平角頭陳建文胞兄菲國落網

成大博士為40萬淪絕命毒師　校內煉毒發惡臭

更多熱門

相關新聞

即／高雄街頭「木棍3打1」 國小外上演擂台賽

即／高雄街頭「木棍3打1」 國小外上演擂台賽

最新消息！高雄市新興區今(17)日上午9點發生一起鬥毆事件，1名男子於一間國小外被毆打成傷。警消獲報後趕抵現場，受傷的男子意識清醒被送醫治療，初步了解，被害者疑似債務原因與3名男子產生糾紛，雙方於國小外約談，被害男子遭木棒攻擊，目前警方將動手的3名男子帶回偵訊釐清案情。

3萬元賣槍約公園面交　5男女當場被逮

3萬元賣槍約公園面交　5男女當場被逮

失聯移工違停拒檢遭圍捕棄車

失聯移工違停拒檢遭圍捕棄車

成都街頭兩車瘋狂追逐戰　小客車2分鐘內被撞3次「乘客直接被甩出」

成都街頭兩車瘋狂追逐戰　小客車2分鐘內被撞3次「乘客直接被甩出」

賓士掛假車牌駕駛昏睡　大腿上還放1把槍

賓士掛假車牌駕駛昏睡　大腿上還放1把槍

關鍵字：

街頭押人討債圍捕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

有易怒體質星座Top 3

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面