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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

船難頻傳！海巡遠洋搜救不易　管碧玲盼建航空機隊

▲▼海洋委員會主任委員管碧玲 首次列席委員會報告備詢 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

最近一個月內，台灣附近海域、遠洋陸續發生4起船難，其中，遠洋的船難則需要國際的援助，海委會主委管碧玲22日指出，海巡署缺乏航空機隊輔助搜尋，在執行遠洋搜救任務時效率不彰，希望和國防部等相關部會合作，規劃恢復機隊，以增強搜救量能。

管碧玲22日至內政委員會報告並備質詢，民進黨立委羅美玲質詢時指出，近期連續多起台灣漁船船難，其中東港籍漁船2月中失聯，國際救援與海巡署兩階段搜救都沒有下文，就結束搜救任務。

管碧玲坦言，國際搜救結束後，海巡署需要接續救援工作；惟目前海巡署沒有自己的空中機隊，只能以艦隊進行平行搜索，在茫茫大海、毫無定位資訊的狀況下，海巡兄弟只能日夜值勤，搜救過程耗時，恐錯失寶貴的救援時機。

管碧玲指出，以2月在模里西斯海域發生海難的「聯昇發」號為例，船隻遠在2000海浬外且毫無音訊，2月24日時，我國研判國際救援即將告一段落，我國海巡即出發接續救援。

管碧玲坦言，因缺乏船隻定位資訊，僅能先以分析過後的優選方案，進行海巡船艦的平行搜索，若能建立航空機隊，以航空器輔助高空搜索，海空一體同步進行，將可以有效提升搜救效率。

管碧玲指出，海巡署目前已佈建無人機隊，但目前只有近程飛行的旋翼型無人機，飛行半徑僅30公里、飛行時間只有50分鐘，尚未購置中、長程飛行的定翼型無人機；以鄰近的日本為例，他們已於2022年採購遠程的SeaGuardian長程無人機，飛行時間可達24小時，用於巡護日本廣大的經濟海域。

羅美玲要求，海委會應規劃海巡單位購置中、長程無人機，以利有效地進行搜救，減輕海巡同仁負擔，同時也應該善用無人機國家隊的研發量能，開發適合海巡單位使用的無人機，管碧玲也允諾將朝此方向辦理。 

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