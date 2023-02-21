2綠委被指外流立院監視器畫面　賴香伶：重重打臉「開放國會」

▲賴香伶、邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委何志偉去年將前衛福部長陳時中沙畫放置立法院走廊的監視畫面，遭外流至政論節目播放，引發國會譁然，國民黨團昨指出，立委羅致政與時任立委管碧玲曾向立法院調閱監視畫面，提議將兩人送交紀律委員會查處。對此，國民黨立委李德維表示，建議立法院好好查清楚，讓該負責任的人，負該有的責任；民眾黨立委賴香伶說，「開放國會」是讓國民更瞭解立法院在做什麼，而非讓政黨把監視器畫面拿去做鬥爭工具。

立法院監視器畫面不得外流，若要調閱，須向秘書長專案申請，然而前內政部長徐國勇的政論節目，卻在今年1月播放何志偉把陳時中沙畫放置立法院走廊的監視畫面。經立法院人員1個月調查，國民黨團昨舉行記者會，公布立院調查報告，指報告顯示羅致政和管碧玲曾向立院調閱錄影畫面，而為維護國會尊嚴，將提議將2人送交紀律委員會查處。

對此，李德維21日受訪時，立法院相關資料被用到電子媒體上，尤其是談話性節目成為攻擊政敵的做法，不好、不對，也是錯誤，只有兩位民進黨立委有錄影帶，建議立法院好好查清楚，讓該負責任的人，負該有的責任。

民眾黨團總召邱臣遠說，這件事充分顯現立法院相關程序管理的問題，立法院內部除了相關議事須透過直播跟全民公告外，不管監視錄影、紀錄等，除司法調查依相關程序調閱外，其他都要受到保護，所以這事件看到立法院內部管理或民進黨特別委員拿到影片，甚至有轉錄狀況，應該要盤點出一個管理機制。

「這樣對『開放國會』打了一個重重的臉。」賴香伶說，過去推動「開放國會」是讓國民更瞭解立法院在做什麼，拉近與民眾的距離，不是讓政黨把監視器畫面拿去當媒體談資，淪為鬥爭工具。

賴香伶也說，她呼籲兩大黨正視黨內利用國會資源行鬥爭的事實，自律調查，別再讓此類事情發生，重創我國最高民主殿堂的形象。