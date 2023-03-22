洪健益角逐松信「帶關刀斬妖」　點名徐巧芯為「殺神佛」言論道歉

▲王世堅陪同洪健益登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委初選登記作業20日開跑，資深市議員洪健益22日在議會同事王世堅、張文潔的陪同下，登記參選松信選區立委。洪健益說，這次有信心披著綠袍，打勝20年長期國民黨擔任立委的選區，造福更多的市民好朋友；他也點名徐巧芯，「神擋殺神、佛擋殺佛」的言論讓基層支持者、宗教信徒不滿，要求她道歉。

洪健益說，常常有人說議員做5屆為什麼不繼續做？為什麼一定要參選、跟許淑華爭取提名？他表示，國民黨參選人常常對媒體講話，尤其徐巧芯，「神擋殺神、佛擋殺佛，我在坊間聽到很多宗教、市民都說講這話不適合」。

洪健益表示，民調看起來也是徐巧芯會比費鴻泰高，他昨天到玉皇大帝前告御狀，請得令旗，拿關刀斬妖除魔，「希望我有機會過關代表民進黨，有機會幫信義區、南松山選民做點事情」。

洪健益說，當民代不能為了政治利益褻瀆神明，每個宗教都值得尊敬，每個神明都有尊敬的信徒，「麻煩國民黨內的初選尊重松信選民、尊重宗教教徒」。民代不能妖言惑眾更不能褻瀆神明，徐巧芯講這些話應該公開對所有宗教信徒道歉，因為地方反彈很大。

洪健益也細數他推動的政見，除了對都更是專業外，針對長者的長青樂活遊是他推出的，針對學童安全，小燈泡事件後每個學童胸前都有掛警報鈴。他強調，沒有落跑問題，只有適不適合擔任立委造福更多百姓。

至於為何這次堅定參選？洪健益說，上一次本來也是他要參選，但最終禮讓給許淑華，「這次不願意禮讓的原因是，當時總統得票800多萬票，照理說立委過關機率很高，但因為有柯文哲搗蛋導致落選，「這次我有信心披著綠袍，可以打勝20年長期國民黨擔任立委的選區，造福更多的市民好朋友」。

王世堅說，他與洪健益認識超過20年，對洪健益非常了解，為人處世、問政服務，洪健益準備好了，具備擔任國會議員的資格跟條件以及問政服務的熱心，所以今天洪健益來登記了，也跟大家報告這段心路歷程以及這次登記的動力。

「我認為這次在松信區的提名，洪健益應該是佼佼者。」王世堅說，以洪健益的資歷跟參與民主運動的過程，都繳出非常亮麗的成績單，在民進黨本土化的奮戰中，洪健益無役不與，一定能獲得民意支持。張文潔則說，洪健益在松信選區是很資深的議員，一定能過關斬將、斬妖除魔，預祝洪健益高票當選。