侯友宜2024信心十足就等東風起？　他曝接到一通電話：會讓人好看

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024總統大選如何布局外界關注，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲未表態，民調逐漸下滑，引來藍營支持者擔憂，資深媒體人韋安則說，自己接到一位前警界高層的電話，說侯友宜信心十足，準備周延，就等「東風」颳起，「他一定會讓人好看的，而且會跌破大家的眼鏡。」

根據台灣民意基金會最新民調，民進黨主席賴清德以36.2%支持度居冠，領先新北市長侯友宜的24.8%，兩人民調首度交叉，相對上月調查，總統選舉競爭結構被強力扭轉，賴清德原本落後侯友宜4.7個百分點，如今反大幅超前侯友宜11.4個百分點，並遙遙領先柯文哲17個百分點。

韋安說，綠營團結、歸隊是自發，藍營的一些人會東想西想，對最強母雞到現在可能還有些「想法」和「看法」。2月份亂、3月份亂，都擺平了，現在還是有人可能「不甘願」，藍營人士逼侯友宜「表態」，卻把他「好好做事」最受民眾喜愛的人設，搞混、搞弱了。

韋安指出，侯友宜九合一選後，市政方面一刻沒鬆懈，沒少做事，而且做更多。但他本命區新北的支持度，和滿意度都被拉下來。因為連同志們，都對他「好好做事」有意見，但既然認為侯友宜是「最強母雞」，就要信他。不只三次聽綠營人士說過，他們最擔心的就是「侯朱合」，只要兩人真心誠意合作，這才是綠營最大的威脅和麻煩。

韋安認為，在沒被正式提名之前，侯友宜的身份就是市長，就讓他好好做市長該做的，就等時候到了，看他如何後發制人，從3年多來的觀察和研究，這次他同樣會帶給大家意想不到的結局。一旦正式出戰，民調差距2個月拉近，3個月追平，4個月就反超，但背後一定不能有人亂開槍。