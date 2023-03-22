賴清德、侯友宜民調反轉！　學者點關鍵：藍營誰出線就看這兩週了

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會最新民調，民進黨主席賴清德以36.2%支持度居冠，領先新北市長侯友宜的24.8%，兩人民調首度交叉。政治評論家周偉航21日分析，侯友宜一路往下、賴清德則一路走高，各家民調來看都是如此，最大的關鍵就在侯友宜敢不敢參選，「他還真的不敢！」接下來國民黨還會有更多壓力，到底誰出來選可能就會根據這一兩週的民調了。

周偉航指出，從民調長期趨勢來看，侯友宜一路往下，從高點38%一路滑到24％、賴清德則一路走高，從29%到36％，各家民調來看都是如此。周分析，最大的關鍵就在侯友宜敢不敢參選，「他還真的不敢！」因為民調也調查是否支持侯友宜選完新北市長後選總統，有54.3％民眾認為他不宜出來選。

周偉航表示，政黨傾向部分，雖然民進黨本身民調並未上漲，但國民黨一口氣掉了9個百分點、近160萬支持者，民眾黨、時代力量都有分到一些，換句話說，要大家喜歡民進黨有難度，但看不爽國民黨、覺得沒救了，意圖尋找其他在野黨支持的聲音就出來了。

民調也包含，是否相信民進黨執政帶來戰爭、國民黨執政帶來和平，其中僅18.9％民眾相信、高達68.9％民眾不相信。周偉航分析，不只是綠的不相信、中間選民不相信，連藍營選民都不相信，這實在很淒慘，因為這是此次國民黨大選主軸，但這只有同溫層效果、拉不到中間選票。

民調調查，當美中衝突時，台美站在一起是否必要？有61％民眾同意。周偉航感嘆，這就是西瓜效應，哪邊比較大就去哪邊，目前當然是美國比較大，國民黨連站中間的空間都沒有，不同意只有20％、幾乎只剩基本盤，不分區選票一定會開很差。

對於賴清德黨務改革成果，則有51%民眾滿意。對此，周偉航指出，這相當不容易，這畢竟是全民調，也代表不只民進黨支持者滿意，連國民黨支持者都被說服，包含黑金、學倫等等改革確有成效。也有耳聞國民黨在思考要不要至少在艱困選區跟進，找一些資歷漂亮的大學教授承擔。

周偉航表示，國民黨持續在犯錯，朱立倫對於侯友宜跟傅崐萁的戰爭還是拿不出辦法，如果選策會的新名單一樣有黑金跟爭議呢？接下來國民黨還會有更多壓力，到底誰出來選可能就會根據這一兩週的民調了。