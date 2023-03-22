重量級立委參選人！徐國勇傳戰「這2區」　王世堅：只能祝福高嘉瑜

▲王世堅陪同洪健益登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委初選登記作業20日開跑，資深市議員洪健益22日在議會同事王世堅、張文潔的陪同下，登記參選松信選區立委。而日前幫前內政部長徐國勇領表，面對媒體追問，洪鬆口說，徐部長有3個選區在考慮，現在剩下北市的內湖南港、新北第5選區在考慮。

洪健益表示，前內政部長徐國勇有請他幫忙領表，徐本來想要選的地方有3個選區，一個是士林大同，但王世堅已經報名，以2人的交情不會去該區參選；其他2個，一個是內湖南港、一個則是新北市第5選區，「現在考慮中，是否報名參選，就等待他跟大家揭曉」。

媒體追問，若徐國勇登記參選內湖南港選區，屆時現任的高嘉瑜、徐都是好友，如何支持？王世堅說，徐國勇跟他在立委、議員都同事過，有30年的交情，是我非常好的朋友，「如果徐國勇登記參選立委初選，我在感情上理智上都是支持他」。

「對於高嘉瑜這位好朋友，我只能祝福他。」王世堅說，但這情況也還沒有發生，只能說跟高嘉瑜是好朋友，但跟徐國勇不但是好朋友，還是共同戰鬥的同志，「這個交情…，但這情況還沒發生，我跟高一樣是好朋友，如果這情況發生，我必須在初選時就支持徐國勇」。