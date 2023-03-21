王美惠完成民進黨嘉義市立委初選登記　呼籲兼顧選民權益

▲▼ 民進黨嘉義市立法委員王美惠完成黨內初選登記 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市立法委員王美惠21日下午2點，前往嘉義市黨部登記，爭取立委連任，參與民進黨嘉義市立委初選。

王美惠表示，在2019年看到嘉義市民進黨內的危機，參與民進黨立委初選，在競選過程中，只有懸掛看版訴求理念，以及過去當議員服務的績效，完全沒有對競爭的對手，做不實的指控、抹黑及濫罵。經過選民的肯定，初選中獲勝，並在立委選戰中贏得壓倒性的勝利。

王美惠表示，擔任立委以來競競業業，在中央問政、為台灣的未來打拚，為地方爭取建設、服務鄉親，並且多次獲得公督盟和口袋國會，評鑑為優秀立委。相信鄉親們都有感受，適不適任立委，不是黃議員說了算。此外王美惠也要提醒黃議員，嘉義市不分東西區只有一席立委，而黃議員這次參選所訴求的「堅持顧全東區選民的權益」，試問放棄服務西區的侯選人，是適任的嗎?

王美惠表示，身為民進黨立法委員，堅定支持賴清德主席的領導與方針，嚴守黨中央提名誓約書，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐本黨及侯選人，同時也呼籲所有參選人，要尊守黨中央的規定，要言行一致，誠信最重要，才值得市民的信賴。