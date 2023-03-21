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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐不選2024喊鞏固地方　吳沛憶表態：隨時做好準備

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第五選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐日前表態因家人罹患罕病因素，不再競選連任。民進黨市議員吳沛憶21日下午接受媒體聯訪說，若未來黨中央認為自己需要上場，將隨時做好準備；林昶佐說，如果要守住這個艱困的選區，必須了解在地需求，也要掌握年輕世代的新想法，「不斷世代交替，新陳代謝下去，讓這個地方更鞏固」。

吳沛憶今天下午出席中華文化總會舉辦的「城南有意思」活動時受訪表示，這幾天和在地好朋友討論，盼以大局方向思考，怎麼樣都要把中正萬華這一席守下來，延續林昶佐過去在國會年輕、進步價值、深耕基層的路線，若未來黨中央認為需要自己上場，「我也會隨時做好準備」，看黨中央如何評估，她都會全力配合。

吳沛憶表示，因為中正、萬華是徵召選區，距離提名還有一段時間，最近這段時間有很多討論，但尚未進入正式程序，依照中執會通過的時程推估，應會在5月17日前完成徵詢，「無論如何我們都要找出最強的人選，整合最大的在地團結的力量，一定要保下這一席」。

至於近期傳出國民黨可能「出奇兵」，例如徵召台南市前議員謝龍介轉戰中正、萬華選區，吳沛憶說明，該選區的基本盤是藍大於綠，明年選戰本來就相對辛苦，因為這也是民眾黨可能第一次推出該黨籍候選人，必須面對藍白共同夾攻，盼整合在地最大能量，爭取民進黨支持者、中間選民、年輕世代等各族群支持。

林昶佐則說，如果要守住這個艱困的選區，必須了解在地需求，也要掌握年輕世代的新想法，「不斷世代交替，新陳代謝下去，讓這個地方更鞏固」；如何延續國際上的能見度、進步價值的堅持、在地的深耕，相信民進黨中央都有接收到這些資訊，會去思考。

此外，來自新北市的民進黨立委蘇巧慧補充，她與林昶佐一起參加「城南有意思」活動已經有5、6年了，這是共同的情感及承繼，今天林昶佐有他的考量，所以做了不同的決定，當然會希望這樣的成績，能由擁有同樣價值，也具備守護的能力的人來接棒，把成績延續下去是最好的。

▲▼立委林昶佐聯訪 宣布不再參選立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐上周宣布不再參選2024立委。（資料照／記者屠惠剛攝）

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