明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

▲春雨周六報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

春雨要來了！中央氣象局預報員廖經翔表示，周四、周五北部、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，周末全台天氣轉差，可能響春雷。氣象粉專則說，周六春雨雲雨帶正式通過，各地下雨機率明顯提高，預期陰有短暫雨的型態，將一路持續到下周初。

氣象局今天（22日）清晨對金門縣發布「濃霧特報」，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天吹西南風，高溫比周二更高，台南、高雄、花蓮、台東容易36度以上，花東、特別是台東容易有焚風；今東半部有零星短暫陣雨，午後中部以北山區有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔說，周四、周五鋒面逐漸接近北部，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，周五午後中部有局部短暫陣雨；周六東北季風增強，影響到下周二，加上華南雲雨區東移，水氣比較多，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，周末可能有春雷，但還要看華南雲雨區移出位置。

一周溫度部分，廖經翔表示，北部周四22-31度，周五19-27度，周六有5、6度降幅，來到16-21度；中南部周四21-33度，周五19-31度，周六起18-27度；花東周四23-30度，周五高溫稍降至26度，周六22-23度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書提到，周四、周五鋒面逐漸接近，比較敏感的北部、東北部雲量會變多，甚至偶有小雨；周六春雨雲雨帶正式通過，各地下雨機率明顯提高，預期陰有短暫雨的型態，將一路持續到下周初。

台灣颱風論壇指出，初步看來，春雨主要仍集中在中部以北，但南部應該也能掃到邊邊下一點，過幾天預報更穩定，再看看這個「下一點」會是下多少囉。

▼春雨周六到。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

