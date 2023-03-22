　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

備戰4月電價調漲！專家分享省電5招　不讓「吃電怪獸」傷荷包

▲達人揭5招顧荷包 避免冰箱成吃電怪獸。（圖／486團購提供）

▲冰箱「汰舊換新」是節省電費的第一步。（圖／486團購提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

政府拍板4月起調漲電價平均11%，其中民生住宅從700度起漲，衝擊6月開始的夏季電價，如何省電成為民眾關注議題。不少人把矛頭指向冷氣機，卻忽略冰箱也是「吃電怪獸」，家電達人486先生分享省電5招，改變一點使用習慣就能顧好荷包。

1. 汰舊換新

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據工研院資料顯示，一台12年的老冰箱平均一天耗電量約2.68度，以夏季電費來計算，約是新冰箱的2倍，因此「汰舊換新」便是節省電費的第一步。經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台補助3,000元，把冰箱換成能源效率一級產品，可減少一半以上用電；同時，財政部也提供最高2,000元退稅補助。

2. 變頻更省電

挑選「變頻」冰箱會較定頻更為省電。冰箱壓縮機在啟動時最為耗電，定頻冰箱壓縮機只有啟動和停止兩種動作，故耗電量較高。變頻冰箱壓縮機則會依據需求調整轉速，溫度低時採低速運轉，時間拉長來看總耗電量較低。

▲達人揭5招顧荷包 避免冰箱成吃電怪獸。（圖／486團購提供）

▲冰箱冷藏室避免塞太滿，冷空氣有流通循環空間有助省電。

3. 保持內部低溫

冰箱內部留住越多冷空氣就不用耗費更多電力保持低溫，因此減少開關門的次數、不要將冷藏室塞得太滿，讓冷空氣有空間流通循環，都有助於省電。常聽到長輩說「東西要先放涼再進冰箱」，因為溫度太高的食物直接放進冰箱，壓縮機就要快速運轉以利降溫，增加耗電量。而在不阻擋出風口的情況下，冷凍庫則是塞得越滿越好，冷凍後的食材像一塊塊大冰塊，反而達到省電效果

4. 通過「冷凍櫃節能標章」認證

近年宅家自煮成為習慣，為囤積食材和各種加熱即食料理，不少家庭除了冰箱之外還添購了冷凍櫃，但冷凍櫃可不是變頻就比較省電。冷凍櫃開關門的頻率沒有冰箱那麼高，壓縮機運轉頻率較低，因此挑選時要注意「耗電量」，可先從通過「冷凍櫃節能標章」認證的商品下手，不要被變頻還是定頻所迷惑。

▲達人揭5招顧荷包 避免冰箱成吃電怪獸。（圖／486團購提供）

▲分類清楚有助於快速拿取需要的食材，避免門開太久耗電。

5. 優化收納空間

傳統臥式冷凍櫃因內部擺放方式層層堆疊取用不便，需開啟較長的時間以尋找物品造成電力損耗。新型直立式冷凍櫃優化內部收納空間，分類清楚有助於快速拿取需要的食材，可縮短開門時間，避免冷空氣跑光，省電又不影響內部其他食材鮮度。

免入會、免折扣碼，優惠好康立即享

▶ 開源節流我都要！「可沖馬桶」衛生紙150抽72包下殺899元

▶ 心情不好就想吃甜食？天然無毒台灣荔枝蜂蜜給你好糖

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
吳兆絃爆「激戰知名網紅」！喇舌多男搞一夜情
桃園33歲男墜樓　頭顱滾到超商前
6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘
快訊／岡本和真陽春砲！　日本3比1領先
吳兆絃遭拖進廁所痛扁！爛醉狂鬧夜店　現任男友是牛郎
射殺平民影片曝！俄軍猛轟夫妻丟壕溝裡　無人機全拍下
雨擴全台！　這2天「下更大」
快訊／經典賽冠軍戰！日本滿壘反超2比1領先美國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

使用空淨機「門窗開or關」？達人：關窗為佳、早晚短暫開

快檢查床頭！擺「這5樣」東西超母湯　容易影響感情招小三

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

紅炸彈預備備！2023年「4星座」走婚運　單身也遇宿命緣

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾

預防與延緩65歲以上長者失能　台南市藥師可幫忙評估轉介找資源

引水人5個月內3度飲酒！最重可停照2年　交長下令今起全面酒測

防小人！　3星座快去拜拜

雨擴全台！　這2天「下更大」

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

劇團曝「朱海君價錢漲4倍」遺憾換角　她親揭真相...罕見動怒回擊：荒謬！

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾

預防與延緩65歲以上長者失能　台南市藥師可幫忙評估轉介找資源

引水人5個月內3度飲酒！最重可停照2年　交長下令今起全面酒測

防小人！　3星座快去拜拜

雨擴全台！　這2天「下更大」

備戰4月電價調漲！專家分享省電5招　不讓「吃電怪獸」傷荷包

他瘦10kg竟罹「癌王」！長8公分腫瘤　醫：眼神充滿絕望

韓國網美來台！台灣人太熱情　她喊：好可怕

「台中超暖老闆娘」：我來處理！　醫曝感人行為

今早規模3.8地震　最大震度3級

池昌旭放電眼迷死粉絲　乘重機秀雷達表帥翻

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾

東港警送泡麵關懷...街友竟當賊偷屏風　行竊畫面全都錄

預防與延緩65歲以上長者失能　台南市藥師可幫忙評估轉介找資源

引水人5個月內3度飲酒！最重可停照2年　交長下令今起全面酒測

領6000元5管道！僅「1方式」上網登記　一文秒懂拿錢攻略

台積電漲7元至524　台股上漲逾140點站上15600

12歲以下免費！萬華飯店Buffet 4月推兒童優惠　這5天2人行第2人半價

農16迎高雄最大漢神　百貨軸線+科技園區利多成蛋黃中的蛋黃

宜居林口　複製內湖新大直「森聯上上謙」聚焦目光

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

雨擴全台！　這2天「下更大」

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

春雷要響了　「全台有雨」大變天

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

打開便當有滷蛋　一符號讓眾人笑了

普發6千今早8點登記　領取4重點一次看

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

新北警斑馬線旁「示意先過」　他看路口笑了

他怨40K徵文書助理　找不到正常人

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

更多熱門

相關新聞

房東裝「吃電怪獸」稱很省　他住2天氣炸

房東裝「吃電怪獸」稱很省　他住2天氣炸

房東裝吃電怪獸，帶看房時還稱很省電，結果他實際入住後，發現真相氣炸了！有高雄租客表示，當初看房的時候，房東說住戶平均一個月電費是1千多，說用窗型的變頻冷氣很省電，但他搬進去才兩天，已經用了30多度電，換算下來，一個月電費明明至少2千起跳，忍不住怒吼想退租。

收到通知了！租屋妹「一度5塊變6塊」難逃

收到通知了！租屋妹「一度5塊變6塊」難逃

吃了「誠實豆沙包」！　和碩童子賢：台灣電價太便宜

吃了「誠實豆沙包」！　和碩童子賢：台灣電價太便宜

電費4月起漲租屋族「恐首見7字頭」　經長王美花教學省電妙招

電費4月起漲租屋族「恐首見7字頭」　經長王美花教學省電妙招

說好的能源政策在哪？　國民黨團轟：蔡政府任內電價狂漲22%

說好的能源政策在哪？　國民黨團轟：蔡政府任內電價狂漲22%

關鍵字：

486先生家電冰箱冷凍櫃電價省電節能

讀者迴響

熱門新聞

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

不斷更新／岡本和真陽春砲！日本領先3比1

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

雨擴全台！　這2天「下更大」

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

春雷要響了　「全台有雨」大變天

「中國銀行」外幣帳戶遭凍結　 高虹安存款逾1444萬「增243萬」

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面