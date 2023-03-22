備戰4月電價調漲！專家分享省電5招　不讓「吃電怪獸」傷荷包

▲冰箱「汰舊換新」是節省電費的第一步。（圖／486團購提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

政府拍板4月起調漲電價平均11%，其中民生住宅從700度起漲，衝擊6月開始的夏季電價，如何省電成為民眾關注議題。不少人把矛頭指向冷氣機，卻忽略冰箱也是「吃電怪獸」，家電達人486先生分享省電5招，改變一點使用習慣就能顧好荷包。

1. 汰舊換新

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根據工研院資料顯示，一台12年的老冰箱平均一天耗電量約2.68度，以夏季電費來計算，約是新冰箱的2倍，因此「汰舊換新」便是節省電費的第一步。經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台補助3,000元，把冰箱換成能源效率一級產品，可減少一半以上用電；同時，財政部也提供最高2,000元退稅補助。

2. 變頻更省電

挑選「變頻」冰箱會較定頻更為省電。冰箱壓縮機在啟動時最為耗電，定頻冰箱壓縮機只有啟動和停止兩種動作，故耗電量較高。變頻冰箱壓縮機則會依據需求調整轉速，溫度低時採低速運轉，時間拉長來看總耗電量較低。

▲冰箱冷藏室避免塞太滿，冷空氣有流通循環空間有助省電。

3. 保持內部低溫

冰箱內部留住越多冷空氣就不用耗費更多電力保持低溫，因此減少開關門的次數、不要將冷藏室塞得太滿，讓冷空氣有空間流通循環，都有助於省電。常聽到長輩說「東西要先放涼再進冰箱」，因為溫度太高的食物直接放進冰箱，壓縮機就要快速運轉以利降溫，增加耗電量。而在不阻擋出風口的情況下，冷凍庫則是塞得越滿越好，冷凍後的食材像一塊塊大冰塊，反而達到省電效果。

4. 通過「冷凍櫃節能標章」認證

近年宅家自煮成為習慣，為囤積食材和各種加熱即食料理，不少家庭除了冰箱之外還添購了冷凍櫃，但冷凍櫃可不是變頻就比較省電。冷凍櫃開關門的頻率沒有冰箱那麼高，壓縮機運轉頻率較低，因此挑選時要注意「耗電量」，可先從通過「冷凍櫃節能標章」認證的商品下手，不要被變頻還是定頻所迷惑。

▲分類清楚有助於快速拿取需要的食材，避免門開太久耗電。

5. 優化收納空間

傳統臥式冷凍櫃因內部擺放方式層層堆疊取用不便，需開啟較長的時間以尋找物品造成電力損耗。新型直立式冷凍櫃優化內部收納空間，分類清楚有助於快速拿取需要的食材，可縮短開門時間，避免冷空氣跑光，省電又不影響內部其他食材鮮度。