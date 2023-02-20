快檢查床頭！擺「這5樣」東西超母湯　容易影響感情招小三

▲「床頭」在風水中主夫妻感情。（圖／取自免費圖庫Unsplash；以下同）

生活中心／綜合報導

在臥室風水中，「床」會影響健康、財運，以及夫妻感情，除了擺設位置眉角多，「床頭」也暗藏玄機！《科技紫微網》特別點名5樣東西「不要放在床頭」，否則可能致使夫妻關係緊張，甚至引發婚外情。趕快檢查你有沒有誤觸禁忌！

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一、鏡子

鏡子帶來煞氣。床頭正對鏡子，不僅會影響睡眠質量，而且還會影響夫妻感情，使夫妻之間出現疑慮，不信任，進而從小衝突累積成大吵。夫妻之間一旦不能互相信任與理解，就會容易發生另一半去外面尋求溫柔的情況。

二、香包

不少香包帶有助情、助性、助眠的功效，也能改善環境的氣味。然而，香包常由多種花卉製成，會有提升桃花運的開運效果。這效果對單身者而言再好不過，但對已婚者而言，過多的桃花運就不見得是美事了。

三、仙人掌

雖然仙人掌有著吸收輻射的作用，但是仙人掌若放在床頭，甚至放在臥室的其他地方，都容易引發口角之爭，致使夫妻關係緊張，也容易招惹不良入侵者。除了仙人掌，其他帶有尖刺的植物也不宜放床頭。

四、針線

為了方便取用，很多家庭會將針線放在床頭櫃的抽屜中。然而針為利器，帶煞，如果將它放在夫妻相處最多的床邊，容易招致夫妻的衝突難以磨合。線則代表雜亂的關係。所以針線之類還是宜放在衣櫃、或專門的收納盒中，並且要擺放整齊，千萬別亂成一團。

五、假花

很多人覺得鮮花和盆栽植物不好打理，且晚上又會與人搶氧氣，為圖方便與美觀，就乾脆擺放人造花來美化環境，床頭櫃上擺放一盆也是常事。然而現在的人造花多為化學纖維，不僅對健康不利，也因以假亂真之意，多少會有被「假的」取而代之的兆頭，於婚姻自然不利。