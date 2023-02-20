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使用空淨機「門窗開or關」？達人：關窗為佳、早晚短暫開

▲▼黃昏,霧霾,空汙,低雲,空氣污染,pm2.5,空氣品質指標AQI,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣冬季空氣品質頻頻亮起「橘色提醒」。（圖／記者李毓康攝）

記者胡至欣／整理報導

台灣冬季空氣品質頻頻亮起「橘色提醒」，民眾出門都會戴上口罩自保，進到室內就是趕緊把門窗緊閉，開啟空氣清淨機，但卻衍生空氣不流通，導致室內二氧化碳濃度上升，影響身體狀態的問題。「門窗到底要開還是關？」因而引發討論。

對此，家電達人486先生點出關鍵「門窗打開，污染物會不斷飄進屋內」，應以關上為佳；至於緊閉門窗會覺得悶，他指出在室內待久了頭昏想睡，可能是二氧化碳濃度過高，空淨機若有搭載二氧化碳感測器，看到指示燈亮可適時開門窗換氣，若沒有二氧化碳偵測功能，建議早晚短暫開門窗10至15分鐘讓空氣流通。

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▲境外空污來襲，使用空淨機門窗關不關掀討論。（圖／486團購提供）

▲空氣清淨機盡量放置在靠近人的地方。（圖／486團購提供；下同）

此外，空氣清淨機須經過一定時間運作以維持空氣品質，建議室內有人的時候就讓空氣清淨機保持開啟，並盡量近身放置，或是放在窗邊、門邊等通風換氣處，可第一時間過濾出入時帶進的污染。

▲境外空污來襲，使用空淨機門窗關不關掀討論。（圖／486團購提供）

▲空氣清淨機擺放在門、窗邊，可第一時間過濾出入帶進的污染。

若長時間處於空氣品質較差的環境，應自主提高檢查和清潔頻率，以發揮空氣清淨機正常效能。一般空氣清淨機攔截大型髒污的第一層前置濾網（或稱初效濾網）若積塵過厚，會影響進風和效能；主要過濾和淨化空氣的HEPA濾網應參考原廠指示定期更換，長期使用易成為塵蟎跟細菌的溫床，無形間反而造成內部污染。

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