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社會 社會焦點 保障人權

「7條通」惡嫌跑4年！違停背不出生日遭拆穿　勇警追緝過程曝

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲許姓男子日前因違停遭盤檢，因謊報別人身份當場遭警拆穿，意外發現他身揹7條通緝罪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

逃4年狼狽落網！北市士林警方日前發現1輛轎車違停，上前盤查發現男駕駛支吾說不出自己身份，警察覺不對，但狡猾男子隨即駕車逃逸，一路逃至北投區，甚至撞擊路邊車輛，連人帶滾狼狽意圖逃進某民宅，耗盡苦力終於將人逮捕，也意外發現許男身揹7條通緝罪，身上還放海洛因，所幸經一番波折最後將人順利歸案。

據了解，38歲許姓男子因詐欺、傷害、槍砲、家暴等7案遭通緝，本月15日下午2時許左右，許男駕駛車輛在承德路4段59巷附近因違停遭警盤查，一度因謊報他人身分遭警識破，心虛的他擔心被逮補，一路踩油門逃逸。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲許嫌潛入民眾家企圖逃避警方。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方沿線尾隨許嫌到文林北路時，因許嫌車速過快一度無法跟上，只好降低車速沿路行駛，最後在北投區自強路5巷103號前發現許嫌撞擊路邊停車車輛，並棄車逃逸。

士林警方經過擴大搜尋後，最後在自強街某處2樓民宅窗台發現許嫌，警方更不顧自身安危，小心翼翼爬上將許嫌逮捕，並在許嫌身上搜出海洛因1包（毛重0.5公克，淨重0.4公克），另外在他駕駛車輛搜出1把短武士刀，所幸經過一番波折，終於將逃亡4年的通緝犯逮捕歸案。

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