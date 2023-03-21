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科技富二代槓上2保母！2幼兒遭虐掌摑反挨告　豪門夫妻不忍了

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲豪門夫妻委託律師控告2保母涉嫌傷害他們的2個孩子。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

某科技大廠創辦人的長子夫妻不滿去年聘請的2個保母分別涉嫌威脅、掌摑孩子，其中1名保母事後卻提告遭孩子拿鉛筆、書本砸傷，求償精神撫慰金以及資遣費，豪門夫妻不忍孩子受到身體及心理雙重傷害，委託律師向台北地檢署遞狀，控告2名保母分別涉嫌強制、傷害等罪。

提告的豪門夫妻指控，李姓保母在2022年8月間，不顧他們的6歲孩子反對，強行擦拭已寫好的作業，要求重新訂正，孩子用手邊之物或鉛筆試圖干擾李姓保母擦拭並表達不滿，卻遭李姓保母強力拉扯孩童雙手手腕、手臂，事發後，豪門夫妻認為任職僅14天的李姓保母不適任，將她辭退並支付8萬元。

同年11月間，另名潘姓保母涉嫌在照顧更小的5歲幼童時，因幼童把要裝乳牙的小瓶子弄丟，先大聲斥罵怒責、並同時掌摑幼童頭臉部，幼童強忍疼痛之啜泣聲等過程皆被行車紀錄器錄下，直到幼童回家取下口罩，家人發現幼童臉部紅腫才送醫急救。

豪門夫妻不滿，對孩子遭施暴的過程隱忍多時，李姓保母卻在2022年向法院提告，並投訴媒體反稱遭孩子用鉛筆、書本砸傷，向孩子求償精神撫慰金，還要求更多的資遣費，因此蒐集監視器畫面、行車紀錄器、驗傷單等證據後，分別對李姓和潘姓保母提出傷害、強制、誹謗等刑事告訴，並提出附帶民事求償，全案已台北地檢署受理分案偵辦。

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