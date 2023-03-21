士林地區「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因

▲士林地區有阿兵哥。（圖／拍攝者授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

自112年第2季起（4月起），國防部將依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，開放報名志願參加教召。今（21）日就有網友注意到，士林地區有阿兵哥在「演習中」。貼文引發討論，其中就有網友推測，「看起來像是教召的」。

有網友在臉書社團「我是士林人、我是北投人、我是大同人【士林區、北投區、大同區】」上發文表示，他發現仰德大道二段和文林路飛來發彩券行附近有阿兵哥在「演習中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友看到阿兵哥。（圖／拍攝者授權引用）

貼文底下也有不少網友回報，「剛才在士林國小後面」、「已經演習好幾天了」、「後港大南路看好幾天了，但是遠遠看分不清是現役還是後備」、「昨天我在劍潭也有看到」、「我們里長有廣播說這陣子有演練」、「剛才在大南路有看到」。

另也有網友貼出現場畫面，再吸引網友留言討論，「這幾天好像有教召……店裡同事有去，不知道跟演習有沒有關係」、「昨天教召報到」、「看起來像是教召的」。還有網友不禁直呼，「國軍加油，辛苦了」。

根據「國防部全民防衛動員署後備指揮部」的「教育召集詳細資訊」指出，今（2023）年3月18日，動員符號「忠貞甲字第130900號」的報到地點在「台北市士林區文林路706號」。

▼臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人、我是北投人、我是大同人【士林區、北投區、大同區】）