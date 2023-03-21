「山腰上的平原」　嘉義林管處原住民文化體驗與保安林探索

▲嘉義林區管理處在嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落舉辦原住民文化體驗與珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林探索活動，認識保安林與部落生活關聯 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處19日在嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落舉辦珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林主題活動，透過原住民文化體驗與保安林探索，認識保安林與部落生活的關聯，並引導參與民眾思考保安林的重要性。

▲在解說員帶領下，認識保安林與部落生活的關係 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

茶山部落舊名為「珈雅瑪瓦納」，意思為「山腰上的平原」，一旁的第1927號保安林默默保護河川、部落橋樑與聯外道路不受土石崩落影響，與部落生活息息相關。為了提升大眾對保安林的親近與關注，嘉義林管處與茶山部落於去(111)年共同討論決定以部落舊名將保安林命名為「珈雅瑪瓦納保安林」，除了具有鄒族文化意涵，也能讓族人與遊客容易了解部落與保安林的關係。

▲試射族人手工製作的弓箭，同時了解弓箭原料取自於森林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

本次活動以保安林與原住民生活為主題，由茶山部落解說員分享部落歷史，並帶領體驗吹月桃鳥笛、甩風笛、射箭及品嘗炸鬼針草創意料理，同時向民眾介紹這些生活工具材料、食物來源都取自森林，而珈雅瑪瓦納保安林是茶山部落祖先採集、狩獵的場所，並具有土砂捍止、水源保護等公益價值，為了守護保安林及鄒族傳統領域，部落也組隊定期巡護，避免盜伐濫墾及火災破壞保安林環境。

▲親子共繪茶山部落及珈雅瑪瓦納保安林，也在腦海中留下美麗風景 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

參與民眾表示很高興在疫情之後有一個親近山林的好機會，透過精采豐富的部落與自然體驗活動，同時學到鄒族傳統文化和保安林的意義。茶山部落也表示期待與林管處持續合作辦理推廣活動，讓更多人關心部落與保安林，一起守護這片土地。林管處則回應未來會持續透過適合親子及公眾參與的活動，讓更多民眾認識、親近、守護保安林，創造更多與在地部落、社區共同推廣保安林環境的機會，讓在地居民重拾與山林共存共榮的里山精神。