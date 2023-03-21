　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「山腰上的平原」　嘉義林管處原住民文化體驗與保安林探索

▲▼ 阿里山鄉鄒族茶山部落辦理珈雅瑪瓦納保安林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

▲嘉義林區管理處在嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落舉辦原住民文化體驗與珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林探索活動，認識保安林與部落生活關聯 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處19日在嘉義縣阿里山鄉鄒族茶山部落舉辦珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林主題活動，透過原住民文化體驗與保安林探索，認識保安林與部落生活的關聯，並引導參與民眾思考保安林的重要性。

▲▼ 阿里山鄉鄒族茶山部落辦理珈雅瑪瓦納保安林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

▲在解說員帶領下，認識保安林與部落生活的關係 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

茶山部落舊名為「珈雅瑪瓦納」，意思為「山腰上的平原」，一旁的第1927號保安林默默保護河川、部落橋樑與聯外道路不受土石崩落影響，與部落生活息息相關。為了提升大眾對保安林的親近與關注，嘉義林管處與茶山部落於去(111)年共同討論決定以部落舊名將保安林命名為「珈雅瑪瓦納保安林」，除了具有鄒族文化意涵，也能讓族人與遊客容易了解部落與保安林的關係。

▲▼ 阿里山鄉鄒族茶山部落辦理珈雅瑪瓦納保安林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

▲試射族人手工製作的弓箭，同時了解弓箭原料取自於森林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

本次活動以保安林與原住民生活為主題，由茶山部落解說員分享部落歷史，並帶領體驗吹月桃鳥笛、甩風笛、射箭及品嘗炸鬼針草創意料理，同時向民眾介紹這些生活工具材料、食物來源都取自森林，而珈雅瑪瓦納保安林是茶山部落祖先採集、狩獵的場所，並具有土砂捍止、水源保護等公益價值，為了守護保安林及鄒族傳統領域，部落也組隊定期巡護，避免盜伐濫墾及火災破壞保安林環境。

▲▼ 阿里山鄉鄒族茶山部落辦理珈雅瑪瓦納保安林 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

▲親子共繪茶山部落及珈雅瑪瓦納保安林，也在腦海中留下美麗風景 。（圖／林務局嘉義管理處提供）

參與民眾表示很高興在疫情之後有一個親近山林的好機會，透過精采豐富的部落與自然體驗活動，同時學到鄒族傳統文化和保安林的意義。茶山部落也表示期待與林管處持續合作辦理推廣活動，讓更多人關心部落與保安林，一起守護這片土地。林管處則回應未來會持續透過適合親子及公眾參與的活動，讓更多民眾認識、親近、守護保安林，創造更多與在地部落、社區共同推廣保安林環境的機會，讓在地居民重拾與山林共存共榮的里山精神。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日本再見安掰了墨西哥！　他一壘→本壘「只花10.28秒」
灌春雨！　「連4天降雨熱區出爐」
iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：從沒注意過
士林「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因
快訊／瑞信AT1債券秒變壁紙！　國人踩雷約17億
「演藝圈夫妻」5萬買BP黃牛票！　阿Ben酸：到底教會孩子什
錯過再等40年！「月掩金星」將登場　全台肉眼可見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

民進黨區域立委提名初選登記　南投縣議員蔡銘軒搶頭香

桃竹一期稻作整田作業完成　石門水庫將減少供灌水量

電動車火警搶救有難度　南消六大隊辦理電動巴士事故搶救安全講習

成果豐碩！台灣國際蘭展超過32萬人次參觀 訂單逾112億元

新豐少棒逆轉勝獲全國軟棒參賽權　蔡培慧贈球具勉勵

電價調整衝擊機捷營運　張善政：將向經濟部爭取電力優惠

「山腰上的平原」　嘉義林管處原住民文化體驗與保安林探索

《山椒魚來了》！　南檢環境教育真善美電影院包場觀賞

近半人口染新冠　花蓮縣府：謝各界合作防疫...3年終迎曙光

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

民進黨區域立委提名初選登記　南投縣議員蔡銘軒搶頭香

桃竹一期稻作整田作業完成　石門水庫將減少供灌水量

電動車火警搶救有難度　南消六大隊辦理電動巴士事故搶救安全講習

成果豐碩！台灣國際蘭展超過32萬人次參觀 訂單逾112億元

新豐少棒逆轉勝獲全國軟棒參賽權　蔡培慧贈球具勉勵

電價調整衝擊機捷營運　張善政：將向經濟部爭取電力優惠

「山腰上的平原」　嘉義林管處原住民文化體驗與保安林探索

《山椒魚來了》！　南檢環境教育真善美電影院包場觀賞

近半人口染新冠　花蓮縣府：謝各界合作防疫...3年終迎曙光

經痛用暖暖包熱敷　依依「燙傷一片紅色疤痕」驚：還是要小心

日本再見安掰了墨西哥！　他開鬼步「只花10.28秒」一壘→本壘

集思永續解方　信義房屋與史丹佛專家跨國際視野與在地行動

妹妹出門玩累倒！汪「當枕頭」沿路護送回家　媽感動：最好玩伴

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

失智男躺機捷A2站…警助返家　花店妻送「玫瑰花」致謝遭婉拒

理想混蛋雞丁聲音太特別　遭說「沒辦法跟別人放一起」被迫離開合唱團

全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場

快訊／國1北上泰山段「2車追撞」　後方塞爆回堵12公里

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

地方熱門新聞

7萬噸現代東京輪撞碼頭　高雄港將求償

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

美福大火撤罰桃園前環保局長反擊　市府重批

國民黨2024桃園立委初選　3/22-24領表登記

伊斯蘭教齋戒月3/23起　桃園勞動局籲雇主尊重

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公展30日

許淑華爭取中興新村公設交縣府使用

北港高中繁星放榜！57%錄取國立+醫學大學

安平觀夕平台傳民眾輕生搜救送醫

南消五大、七大隊主動出擊清明防火

台南消防送「蛋」助景氣

更多熱門

相關新聞

阿里山花季登場　打造森林療癒風

阿里山花季登場　打造森林療癒風

為期一個月的阿里山花季正式登場，林務局嘉義林區管理處11日在阿里山國家森林遊樂區千歲檜平台舉辦阿里山花季記者會，揭開今年度花季「櫻與音的對話」，同時開啟阿里山四季大型森林提案─森林療癒季。

阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

阿里山花季3/10-4/１0實施交管

阿里山花季3/10-4/１0實施交管

228連假阿里山國家森林遊樂區疏運措施出爐

228連假阿里山國家森林遊樂區疏運措施出爐

嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿拍神木

嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿拍神木

關鍵字：

嘉義林管處原住民文化體驗保安林探索

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面