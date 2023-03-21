快訊／猴痘疫苗「10分鐘內搶光」！第一階段3000人登記已額滿

▲疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土猴痘風險持續提高，目前已經累積10例個案分布於北中南8縣市，且彼此間無關連，疾管署今日下午3點開放「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，第一階段提供3千名名額，開放不到10分鐘就已經預約額滿。

疾病管制署今日宣布，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記。

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▲猴痘疫苗開放預約登記，第一階段3000名額被搶光。（圖／翻攝猴痘疫苗接種意願登記平台）

副署長羅一鈞說明，猴痘疫苗意願登記平台3:00開放後，已於3:09登記額滿3000人，期間系統同時上線最多人數為6048人。因登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供之疫苗服務量，本平台表單暫時關閉填寫功能。待後續可供疫苗量，將再開放登記。

疾管署後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額，再評估開放平台提供第二輪登記。四月初1萬劑疫苗到貨後，也會於封緘建議完成後，儘速提供高風險民眾接種。