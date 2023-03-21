台南消防溫暖愛心創意宣導　送「蛋」助景氣

▲台南市消防局第六大隊發揮巧思，利用免費「送雞蛋」及「住宅警報器」的巧思，把「防災」觀念及「雞蛋」，帶給瑞復益智中心裡的大、小朋友們（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局第六大隊發揮巧思，利用免費「送雞蛋」及「住宅警報器」的巧思，把「防災」觀念及「雞蛋」，帶給瑞復益智中心裡的大、小朋友們，也希望能透過住警器的諧音「助景氣」，期許儘速恢復景氣。

台南市義消婦女宣導中隊副中隊長陳淑貞，為發揮愛心幫助弱勢族群，讓自己在龍崎家中眷養的雞所生的雞蛋（合計600顆）捐贈出去，與第六大隊大隊長邱淵明討論，如何結合消防宣導，並發揮贈蛋效果。

六大隊構思，現階段民眾缺「雞蛋」及缺「住宅警報器」，決定以小愛發揮大愛將雞蛋捐贈給瑞復益智中心，除透過免費送雞蛋紓解缺蛋危機，也對弱勢族群進行消防宣導，透過免費送住警器，確保住家安全。

這次配發之住宅用警報器係由去年蔡麗青議員媒合獅子會捐贈予第六救災救護大隊，期許民眾更重視居家安全。而林依婷議員身為安平區的女兒，除了對在地民眾服務親力親為，更大力爭取增補基層消防人力，有健全消防工作制度，方得使消防員做好救護、打火、防災，保護好全體市民。

瑞復益智中心主任李雪瑛表示，非常感謝婦宣副中隊長陳淑貞的捐雞蛋做愛心，也感謝第六大隊暨安平分隊前來本中心辦理一系列的防災體驗活動，讓這些大朋友小朋友渡過難忘的一上午，並優先補助在中心裡的孩子們能獲得住宅式火災警報器，讓這群較弱勢的孩子們在家中能更受到保護。

消防局局長李明峯表示，過去「住宅用火災警報器」發揮很好的效果，幫助民眾及早發現火災而順利逃生，消防局亦優先補助高風險居所及弱勢族群裝設住器，歡迎符合補助條件之市民可至所在地消防分隊申請，也呼籲一般民眾務必於家中設置住警器，避免不必要的傷亡，也讓公安品質更好。

大隊長邱淵明表示，目前台南水情燈號為「橙燈」，因清明節將至且考量民眾可能提前進行掃墓，也再次呼籲民眾慎終追遠掃墓祭祖時能謹記「4不2記得」，4不為「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」。