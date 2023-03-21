台南14場校園徵才接力　釋出超過2.8萬個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，自3月至5月中旬，接力辦理14場校園徵才活動，邀約逾800家廠商、提供超過2.8萬個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助應屆畢業生順利接軌職場，自3月至5月中旬，接力辦理14場校園徵才活動，邀約逾800家廠商、提供超過2.8萬個工作機會，歡迎應屆畢業生把握機會參加面試，畢業即就業、無縫接軌職場。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助6月即將畢業的青年學子，順利接軌就業市場，南分署與轄區大專校院合作，整合公部門與學校資源，自3月起陸續前進校園辦理徵才活動，2023年度首場校園徵才於上週3月16日在國立中正大學舉辦，共邀集台積電、台塑企業、味全公司、友達光電、康是美藥妝等75家企業進駐校園徵才、釋出逾7千個職缺，不僅協助應屆青年就業，更同步補實企業所需人才。

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下一場校園徵才將於3月22日在國立雲林科技大學舉辦，產業面向多元包括半導體業、光電業、批發零售業及傳統製造業等共124家知名企業、提供近8千個工作機會，其中多家科技大廠祭出月薪40K起徵求各類工程師；值得一提的是，活動當天還會邀請任職科技產業的主管，分享科技業的求職條件及產業未來發展趨勢，劉邦棟鼓勵有興趣從事科技產業的青年畢業生，參與講座深入了解科技業發展現況，提早做好進入職場的就業準備。

劉邦棟進一步補充，3月底至5月中旬將陸續在崇仁護專、中華醫事、崑山科大、吳鳳科大、虎科大、嘉義大學等多校辦理校園徵才，徵才當天除邀集廠商進駐外，現場也會請專業職涯專家，提供職涯諮詢、職場彩妝體驗及履歷健診等提供多項就業促進工具，相關徵才資訊請至雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢，或電洽06-6985945#1336由專人為您服務。