台南正副議長涉賄仍隨黃偉哲訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

▲台南市議會正副議長邱莉莉、林志展，4月1日將率市議會成員，隨同台南市長黃偉哲出團訪日。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4月1日起將利用清明節連假率團赴日本拜會仙台市長，惟傳出涉嫌賄選案被起訴交保的台南市議會正副議長邱莉莉、林志展也將率市議會成員隨同訪日；台南地院21日表示，該案起訴移審法院後，並無邱、林2人要棄保潛逃的訊息與跡象，沒有制限出境。

台南地院行政庭長劉秀君說，當初檢方起訴移審台南地院，已對邱莉莉、林志展2人重金交保，案子從檢方移交法院審理後，負責審理的法官林岳葳已訂在4月24日召開準備程序庭，迄今尚沒有訊息或跡象顯示邱莉莉、林志展2人要棄保潛逃的情形，因此會按照正常程序審理，除非有異常的訊息傳來，法官才會另做考量。

據了解，2023年1月3日，台南檢調偵辦正副議長賄選案相關被告時，邱莉莉與林志展分獲檢方諭知50萬與20萬元交保；2月6日上午，檢調再傳訊邱莉莉、林志展偵訊，2月7日凌晨，檢方諭知邱莉莉150萬交保；林志展120萬元交保。檢方兩次強制處分均未限制出境。檢方也是考量邱、林兩人均是市議員身分，且有固定居所，認為重保即可防止其逃亡。

台南市正副議長選案，台南地檢署起訴的10名被告，分別是正、副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊（前國民黨籍）及李文俊友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、無黨籍市議員黃麗招、市議員李鎮國（前國民黨籍）及其妻子高玫仙。而市議員張世賢（前國民黨籍），由檢方另案偵辦中。

3月2日台南地檢署起訴後將案子移審台南地院，6名羈押被告移審法院，法官召開羈押庭審理後，2日深夜10時許，法官裁定李文俊100萬元交保、黃麗招100萬元交保、郭再欽300萬元交保、楊志強200萬元交保、黃怡萍50萬元交保、林士傑200萬元交保，6名被告均限制住居。