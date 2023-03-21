台南最年輕的資深立委登記　陳亭妃：提出Team Taiwan12大政見

▲2024民進黨第11屆台南市立委提名初選本週開跑，立委陳亭妃21日上午前往民進黨台南市黨部完成登記，全力爭取連任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2024民進黨第11屆台南市立委提名初選本週開跑，現任立法委員陳亭妃21日上午前往民進黨台南市黨部完成登記，全力爭取連任。

陳亭妃為台南市第3選區立委，目前擔任立委進入第16年，再加上先前的10年議員經驗，民意代表資歷豐富且完整，爭取的地方建設及福利，不可勝數；針對捍衛弱勢權益及為民服務，以絕對的同理心與人民站在同一陣線，也是國會評鑑第一名的立委，絕對是交出漂亮的成績單。

陳亭妃表示，自23歲踏入政治以來，她常開玩笑跟周邊的朋友說，自己雖然資深但仍然是目前台南市最年輕的立委，陳亭妃強調，「25年前的陳亭妃，和25年後的陳亭妃，永遠不改初衷」，唯一改變的是陳亭妃越來越有勁、越來越有活力，而這些的動力都來自選民支持的力量，亭妃才能每天衝衝衝，當立法院有開會的時候，每天幾乎都是5點起床，趕第一班6:03的高鐵到台北，我們都是「Team Taiwan、挺台灣！」的一員，亭妃爲地方打拼、發聲、努力爭取建設的成績單，絕對是讓選民有感、能引以為傲的。