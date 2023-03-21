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黑幫春酒之亂引大掃黑　嘉義縣警局10天抓99人

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉縣警打詐肅槍掃毒淨化治安 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期黑道幫派在五星級酒店舉辦春酒並邀請辣妹迎賓，行徑高調，為壓制幫派氣焰，嘉義縣警察局於3月8日至17日配合內政部警政署執行「第八波安居緝毒專案」、「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，以及打擊詐欺並推動全民識詐工作，透過臨檢、搜索轄內高風險處所、查緝不法犯罪分子，以有效遏阻不法，淨化治安！

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

統計該局刑事警察大隊及各警分局，於專案期間計搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、養生館等治安風險處所計26處102次，並結合第三方警政實施聯合稽查4處、函請縣府裁罰5處，共計偵破各類刑案87件99人、緝獲通緝犯3名（毒品、強盜、詐欺通緝），其中殺人未遂案1件3人、故意傷害案2件4人、重利案1件1人、恐嚇取財案1件1人、毀損案3件3人、毒品案28件28人（第一級毒品海洛因4.83公克、第二級毒品大麻2.08公克、安非他命59.93公克、第三級毒品愷他命3.82公克）、竊盜案7件8人、詐欺案36件42人、妨害自由案8件10人，成效良好。

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

其中竹崎分局於3月8日迅速偵破2名黑幫分子涉犯妨害自由、恐嚇取財案；水上分局於3月13日凌晨及17日傍晚以優勢警力壓制2件聚眾鬥毆案；朴子分局於3月19日迅速偵破2名陣頭成員傷害案；民雄分局於3月18日偵破殺人未遂、恐嚇、傷害案，該嫌並經法院裁定羈押。該局對於黑道幫派、暴力及各類犯罪均迅速偵破，彰顯警方打擊犯罪之決心！

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，嘉義縣治安不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發生必全力偵辦，並運用第三方警政策略，移請縣府主管機關施以斷水、斷電、裁罰等措施，並追查不法所得斷絕金流，維護嘉義縣良好的生活環境！

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉警打詐肅槍掃毒淨化治安， 。（圖／嘉義縣警局提供）

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