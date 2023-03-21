清純大奶妹私接熟客　馬伕載她到飯店不算「媒介」判無罪

▲高雄應召女私接客人，找馬伕載她去飯店。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在應召站上班的清純大奶妹小文（化名）因服務好受到不少客人喜愛，去年10月間，一名客人私下約了小文到飯店進行「連結」，小文為了避免被應召站抽成，於是直接找了經常配合的馬伕賴男載她去飯店赴約，交易完成後卻被埋伏員警查獲，檢方依媒介性交罪起訴賴男，但法院審理後，認為小文是私下接生意，沒有透過應召站，賴男不算「仲介」，所以判他無罪。

判決指出，小文平常在應召站上班的「行情」是2500元，但因為服務好，不少客人直接和小文加微信留聯絡方式，去年10月6日下午3時許，小文接了一位客人2000元的私約，於是叫了平常配合馬伕賴男的車，載她到飯店赴約，沒想到辦完事後就被警方查獲，檢方在偵辦後，依媒介性交罪將賴男起訴。

法院審理時，賴男辯稱以前他都是在應召站載小文去「上班」，然後每天車資2500元，但當天是直接到小文的住處載她去飯店，不是去應召站，雙方約定車資200元，他並不曉得小文去飯店幹嘛，也沒有仲介小文從事性交易，小文和客人也證稱，當天兩人是直接約在飯店交易，沒有透過應召站。

法官因此認定賴男與這起性交易並沒有居間「媒介」的行為，因此判他無罪，全案可上訴。